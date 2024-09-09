氣候災害更頻繁 小島觀光業難維生

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

缺乏淡水、海岸線上升，氣候變遷…都讓小島觀光業經營愈來愈困難！近日外媒報導指出，太平洋島國賴以為生的觀光業正面臨嚴峻挑戰，不只讓旅遊業者焦慮，若嚴重甚至會影響國家生存。這些島國並非主要碳排國，但卻先面臨極端氣候災害，聯合國因此呼籲大國應加速淨零碳排腳步。

極端氣候影響災害

根據《英國廣播公司》報導，太平洋旅遊組織的主席考克表示，太平洋島國的領導人已經了解氣候變遷對國家發展、安全與民眾生計的影響，由於太平洋島國相當依賴觀光發展，若沒有創新作為，島國旅遊業的未來將面臨很大的不確定性。他強調，尤其是東加王國、馬紹爾群島與密克羅尼西亞是目前面對氣候變遷最脆弱的國家。

考克表示，小島不只面對海平面上升的挑戰，還有逐漸減少的飲用水來源、無法預期的暴雨或乾旱，都會讓島嶼的觀光業營運受到嚴重挑戰。澳洲氣象局近日則預測，太平洋島國未來遭遇到的氣旋（或颱風）會愈來愈少，但每個氣旋的強度會更加極端。

聯合國籲加速減碳

不過以東加王國的經驗來看，他們認為該國面對愈來愈多極端暴雨，而且氣旋來的頻率愈來愈高。近年聯合國也注意到太平洋島國的困境，聯合國秘書長古特雷斯8月參加太平洋島國領袖論壇時，便呼籲高碳排國家應加速減碳，避免碳排少的島國反而先因極端氣候滅國。

斐濟去年共有92.9萬名觀光客來訪，當地NGO則呼籲旅遊的方式應該要更加永續與注重環保，並減少開發與增加種樹以強化水土保持。

斐濟最大的島嶼已經開始出現淡水被海水滲透的狀況，因此也要透過種樹，增加雨季吸收淡水的能力。澳洲葛里芬大學教授貝肯強調，飲用水問題未來在太平洋島國將愈來愈嚴重，國際需及早因應。

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