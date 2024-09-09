推零動物犧牲 首本農藥急毒性試驗3R指南出版

農業部農藥所今天表示，農藥管理法規定，登記新有效成分及新劑型農藥， 須提供6項急毒性試驗報告，已出版國內首本「農藥急毒性試驗於3R符合性之評估指南」，推進零動物犧牲。

動物福利在實驗動物領域興起推動替代（Replacement）、減量（Reduction）及精緻化（Refinement）的3R精神潮流。

農業部農業藥物試驗所發布新聞指出，配合農業部動物保護司推動動物實驗替代科技計畫，導入3R研究，並彙整經濟合作暨發展組織（OECD） 發布的30篇化學品急毒性試驗指引，撰寫、出版「農藥急毒性試驗於3R符合性之評估指南」。

農藥所指出，這是全國首本3R毒性試驗指南教科書，可提供研究單位、機構運用，國家網路書店、五南文化廣場、博客來有售。

農藥所進一步說明，農藥管理法規定，新有效成分及新劑型農藥產品在登記時，申請者須提供6項急毒性試驗報告，包括口服、皮膚、呼吸急毒性，以及皮膚、眼刺激性和皮膚過敏性等試驗，傳統測試需使用至少約80隻動物，而OECD有關3R的試驗指引，包含以人體細胞試驗取代動物試驗，可接軌國際、避免活體動物的痛苦犧牲。

農藥所說，OECD的指引並針對每項試驗繪製流程圖，可瞭解基本操作程序，並介紹符合動物福祉的毒理評估新策略，比較不同試驗衍生3R符合性的效益，可提供各種化學品的安全性評估單位瞭解、依循，幫助國內科研人材掌握國際化學品安全評估測試原則，促進國內落實動物福利政策。