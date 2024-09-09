螢幕掛燈、曲面螢幕好用嗎？十大辦公室科技小物助你提升效率

這些科技好物你擁有幾樣？

在辦公室裡，科技好物就像默默工作的隱形小助手，讓上班日常變得更輕鬆自在。比如無線鍵盤，不僅使用方便，還能告別纏繞的電線；曲面螢幕則是視覺救星，處理多個文件時，寬廣的視野讓一切井然有序，避免來回切換導致頭暈目眩；還有貼心的「眼睛保護神」螢幕掛燈，在辦公室燈光不足時提供柔和光線，讓工作更舒適，減少眼睛疲勞。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出網友討論度最高的十大辦公室科技小物，快來一起擁有它們吧！

No.1 藍芽／耳罩式耳機

Freepik

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無論是在擁擠的通勤途中，還是在開放式辦公空間裡，耳機為我們提供了專屬的「私人空間」，瞬間隔絕外界噪音，讓我們能全神貫注於工作，大幅提升效率。

有網友在Dcard發文抱怨同事打字聲音過大，長時間下來讓他忍無可忍，並詢問「該如何解決這樣的問題」，立即引起許多人的共鳴和討論，「聽這種噪音會很煩躁，工作已經夠煩了」、「我同事也是，最討厭大聲敲鍵盤的人」，有網友則建議「戴抗噪耳機」、「受不了就戴耳機聽音樂吧」。

藍牙耳機提供了靈活性，耳罩式耳機則以出色的隔音效果著稱，特別適合需要高度集中注意力或進行創意工作的場合。現今市售耳機多搭載降噪功能，效果顯著，因此受到上班族熱烈討論。

No.2 螢幕掛燈、智能檯燈

翻攝FB／BenQ

BenQ提供

長時間盯著螢幕，許多人會感到眼睛酸澀、頭痛，甚至視力模糊，這些問題往往與工作環境的光線息息相關。對於許多工程師或是編輯等文字工作者來說，螢幕掛燈或智能檯燈已成為不可或缺的工作夥伴。

其中，螢幕掛燈專為電腦使用者設計，除了節省桌面空間，還能提供均勻且舒適的光源，有效減少螢幕反光，保護眼睛。像BenQ的ScreenBar® Pro便是廣受好評的選擇，新款升級後帶來更頂級的視覺體驗，其具備ASYM-Light™非對稱光學設計、全光譜LED、入席感應開燈等三大特色，提升照明範圍達85x50cm，同時避免螢幕反光，還原真實色彩。

更重要的是，它能即時偵測環境光線，將桌面亮度自動調整至舒適的500 lux，精算每一道光，減輕眼睛疲勞，為工作與閱讀創造更理想的環境，網友讚嘆「夾電腦螢幕還不錯用」、「Pro照明範圍更大，光線均勻度更好」、「我有pro 廣度差很多，質感很不錯」、「這個可以比較均勻的補足小空間的亮度」。

No.3 無線／無聲鍵盤滑鼠組

工作時，是否也厭倦了雜亂的桌面和惱人的鍵盤聲？無聲及無線鍵盤滑鼠正是為了解決這些煩惱而誕生的！無線鍵盤滑鼠的設計讓你成功擺脫距離和位置的限制，再也不用忍受纏繞的線材，讓桌面更整潔，工作起來也更加靈活自如，網友讚嘆「少一條線就是讚」、「用過無線就回不去有線鼠鍵，方便太多」。

近乎無聲的設計則把敲擊鍵盤和點擊滑鼠的聲音降到最低，對於討厭噪音的上班族來說簡直是一種解脫，不僅自己能全神貫注地工作，也能避免打擾到周遭的同事，尤其在開放式辦公室裡，這種安靜的氛圍大大提升了專注力和效率，帶來更好的工作體驗。

No.4 曲面／護眼電腦螢幕

盯著螢幕一整天，眼睛乾澀、疲勞甚至頭痛，這些症狀可能你也不陌生。其實，選對螢幕能大大改善這些問題。以曲面螢幕為例，它的彎曲設計能讓你的眼睛在觀看時，與螢幕各處的距離更均勻，減少了視覺疲勞，特別是當你的工作需要頻繁切換視角時，這種設計能有效減輕視覺壓力，進一步提升工作效率。

此外，眼睛的不適還可能來自藍光、螢幕閃爍或過亮的光線。針對這些問題，市面上的護眼螢幕提供了藍光過濾、無閃屏技術、防眩光以及自動調節色溫與亮度等功能，消費者可依照自己的職業及工作性質來選擇，全面保護眼睛，同時大幅提升視覺舒適度，讓你更輕鬆應對長時間的工作挑戰，網友表示「為了眼睛的健康，我是很願意多付點錢啦」、「想用好一點的螢幕，希望讓眼睛不要容易疲勞和近視」。

No.5 擴充座、多功能集線器

在現代辦公室裡，大家都希望工作可以更順手、更省事，這時候一個散熱穩定的擴充座或是多功能集線器就是你的工作好夥伴。想像一下，只需一鍵切換，就能在不同的設備間自由切換，無論是外接多個顯示器、快速傳輸大量資料，還是同時為手機進行快充，都能一站搞定，讓你在多任務處理時如虎添翼。

選擇一個功能強大的擴充座或集線器，等於為你的電腦增添無限可能，不僅讓辦公桌更加整潔，還能讓工作流程更加流暢、直觀，免去因裝置不同而更換插槽的麻煩，真正體現了科技讓生活更輕鬆的理念，網友力推「主要是多螢幕、多USB裝置會很方便」、「接一堆裝置只需要一條線，拔一根線就能走很方便」。

No.6 視訊鏡頭

Freepik

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過去在疫情影響下，遠距辦公和視訊會議已成為當今流行的工作模式之一。隨著科技進步，現代視訊鏡頭也不斷再進化，不單單只有視訊的功能，現在除了提升畫質，還能自動追蹤你的動作，或是智能地調整焦距與光線，無論是在低光環境還是需要展示文件、產品細節，或是進行遠端協作，這些功能都能讓你更自信地進行演示與溝通，無需手忙腳亂地調整設備。更厲害的是，現在還有視訊鏡頭結合了AI技術，能有效減少背景雜音，使溝通更清晰，讓你在遠距會議中如同面對面交流，拉近了你與他人的距離，讓每次會議都充滿專業感和效率。

對於視訊鏡頭技術的進步，網友也相當有感，「這必須要買了，最近在上線上課程，會非常需要」、「微距功能真的很方便」。

No.7 桌上型電風扇

在炎熱的天氣裡，辦公室裡的冷氣有時候並不能滿足每個人的需求，當空調效果不佳、辦公室悶熱時，常常讓人坐立難安、感到抓狂，這時候，一台小巧的桌上型電風扇就成了上班族的救星。

它不僅體積小，放在辦公桌上不占空間，而且隨插即用，操作簡單，比起公司冷氣，小電風扇可以根據每個人的需求來調整，無論是需要輕柔的微風還是稍強的涼風，它都能快速提供舒適的環境，若對聲音較為敏感者，則可以選購靜音設計，既不會影響周圍同事，也能有效解決悶熱問題，網友表示，「每到夏天都要自備桌上型小電扇吹身體」、「工作被熱到做不下去真的很討厭」。

No.8 磁吸立架、無線充電盤

在現代職場中，效率和舒適度是每個上班族追求的核心。擁有一個隨放隨用、能讓手機穩定放置並同時充電的磁吸立架，不僅能幫助你在繁忙的工作中隨時查看重要訊息，還能讓多工操作變得更加順手，無論是直放檢視還是橫放觀看，都可以輕鬆切換視角。

另外對於需要一次幫多種設備充電的，多合一的磁吸立架就相當實用，不僅節省空間，也讓你在忙碌中隨時保持井然有序，避免因電量不足或桌面混亂而帶來的困擾，對於磁吸的功能，也獲得網友的肯定，「覺得磁吸的功能真很方便」、「磁吸式的可以很無腦的取放，覺得很好用！」

No.9 電動按摩靠墊

在辦公室裡長時間久坐，許多人都會感到腰酸背痛、肩膀僵硬，這種疲憊感不僅影響工作效率，也讓整個人難以集中精神，這時候，電動按摩靠墊就成了上班族的救星！

對於空間有限、時間緊迫的工作環境，輕便、隨處可用的電動按摩靠墊和頸枕，無疑是理想的選擇。特別是那些帶有溫熱功能的產品，能在忙碌中提供片刻的舒緩，讓緊繃的肌肉得到即時放鬆，得以迎接新的挑戰，因此也成為許多網友熱烈討論的科技小物，網友表示「工作時很容易腰酸背痛、肩膀僵硬，打算在辦公室放一台按摩枕，邊工作邊按摩」、「有溫熱超加分」、「溫熱感是還蠻舒服的」。

No.10 小型空氣清淨機

呼吸一口清新的空氣，比你想像的還要重要！根據美國環境保護署（EPA）的研究，室內空氣汙染往往是室外的2至5倍，這意味著我們在辦公室里呼吸的空氣可能比外面還要糟糕，尤其是密閉的小空間，空氣流通不佳，更容易讓人感覺到空氣混濁，甚至讓人頭昏腦脹，這對於長時間待在辦公室的上班族來說，無疑是一個潛在的健康威脅。

因此，在桌上放置一台小型空氣清淨機，不僅能過濾掉空氣中的微粒，還能有效降低辦公室常見的異味和過敏原，讓你在工作時呼吸到更清新的空氣，網友分享「開了清淨機以後改善蠻多，鼻子也沒以前容易過敏XD」、「有紫外線燈可以更有效除菌，過敏症狀會舒緩更多」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月21日至2024年08月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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