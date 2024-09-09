順其自然？逾35歲生小孩很拚！ 人工助孕最高補助10萬元

台灣少子化嚴重，2023年全台只有13.5萬新生兒，創歷史新低。晚婚、晚生是現代人的趨勢，不過，生育受到年齡限制，年紀愈大愈難受孕，國健署長吳昭軍表示，40歲女性自然懷孕率已降至5%以下，即使是進行人工生殖，活產率於受術妻年齡42歲以上也僅剩7.6%。他提醒，過了生理時鐘年限，「做人」很難。

研究顯示，女性的卵巢功能及卵子品質會隨著年齡增長逐漸下降，導致卵子不易受精，或胚胎染色體出現異常情況。尤其過了35歲，卵子功能、質量明顯大不如前，不僅影響自然受孕的機會，連人工受孕的成功率也會下滑。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼說，年齡是影響生育力及母嬰健康的重要關鍵，35歲以上的孕婦，流產、早產風險增加，且孕期罹患妊娠高血壓、子癲前症（妊娠毒血症）、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的機率也隨之上升。另外，胎兒亦有較高比例出現先天缺陷、低出生體重的情況。

蔡維誼提醒，想生要趁早，民眾應把握理想生育年齡及早規畫，避免高齡懷孕對母嬰的威脅。一般不孕夫妻若有試管嬰兒療程需要，助孕有補助，首次申請最高補助10萬元，實現生育期待及減輕經濟負擔。國健署自110年7月1日起，實施擴大試管嬰兒補助，3年來，幫助1萬8千多對夫妻成功產下2萬多名寶寶，包含第二胎亦是試管嬰兒。

依據我國出生通報統計，111年有超過三成新生兒、共計48,809名來自35歲以上產婦。女性30歲後，自然懷孕率約為20%；到40歲時，則降至5%以下，即使有人工生殖技術協助，成功率也隨著年齡而下降。

國健署針對完成胚胎植入療程的治療人次統計分析，受術妻年齡在35歳以下活產率為44.6%，但42歲以上則降為7.6%。另外，「110年人工生殖施行結果」分析報告，人工生殖治療個案的不孕原因，可能是先天、後天或外在環境所致，其中，卵巢因素所占比例34.1%為最高，兩種（含）以上因素32.2%占第二位，男性因性腺刺激素缺乏、睪丸功能衰退、輸送精子管道阻塞及性功能障礙等原因，也有8.3%，居第三位。

國健署提醒，若夫妻有規律性生活且未避孕，經過一年以上仍未懷孕者，應盡早尋求專業醫師的評估與診斷。勿執著於食補調理、偏方、受孕姿勢或宗教信仰等，錯失黃金治療時機。

不孕夫妻有試管嬰兒療程需要，可善用政府助孕資源，可至全國101家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助，首次申請最高可領補助金10萬元，中低及低收入戶最高可領15萬元。