中秋節前突襲檢查傳統市場磅秤 標準局：合格率99.9%

經濟部今9日發布新聞稿指出，中秋節即將來臨，各地採買中秋食品活動熱鬧滾滾，為確保民眾交易用磅秤計量準確，經濟部標準局特別於中秋節前完成市場磅秤專案檢查，全國磅秤合格率達99.9%，民眾可以安心採買慶中秋。

標準局針對全國傳統市場、大型量販店、超級市場、水果大賣場及風景區等182個處所使用的磅秤進行專案抽檢，總計檢查5,208台磅秤，合格5,207台，不合格1台；對於檢查不合格之磅秤已加貼「停止使用」單，並持續追蹤列管至磅秤報廢或修理重新檢定合格；攤商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依度量衡法處新臺幣1萬5,000元以上7萬5,000元以下罰鍰。

標準局表示，市場用磅秤係屬該局應經檢定法定度量衡器範圍，業者應使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單之磅秤進行交易；另為確保市場磅秤計量準確及交易公平，除每年皆會於重要節慶（春節、端午、中秋）前實施磅秤專案檢查之外，平時仍持續至全國各地市場實施磅秤檢查。這次中秋節磅秤檢查特別會同台北市政府法務局，針對民眾陳情指出內湖區737商圈有攤商似有遮蔽電子秤螢幕上重量、單價，使消費者看不到重量等重要消費資訊，疑似偷斤減兩情事，發動無預警檢查，檢查結果全數合格。

標準局同時也再次呼籲民眾在市場購物時，若發現業者交易使用的磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向該局或所屬各分局申訴檢舉，電話：02-23434567（代表號），該局將立即派員處理，以維護買賣雙方權益。