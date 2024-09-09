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減重不敢吃水果？營養師強調「做好一件事」：天天吃沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
減脂期能不能吃水果，營養師告訴你正確觀念。示意圖／Ingimage
減脂期能不能吃水果，營養師告訴你正確觀念。示意圖／Ingimage

減脂期不敢吃甜甜的水果嗎？營養師Feibi在Instagram上發布reels影片來破除大家減脂期對水果的迷思，一起來看看吧！

問題一、減脂可以吃水果嗎？

減脂期的核心觀念是「熱量赤字」，也就是攝取小於消耗。只要控制好份量，水果也可以吃得開心。

建議減脂期的女性，每日攝取一到兩個拳頭大的水果，男性則是兩個到三個大的水果。營養師補充水果是維生素C的重要來源，還可以同時攝取到礦物質、植化素、膳食纖維等等營養素。

問題二、太甜的水果不能吃？

同理上一題，控制好份量。營養師特別強調，反而建議大家天天吃「不同種類、不同顏色」的水果來攝取豐富的營養素。

問題三、水果要飯前吃還是飯後吃？

其實可以根據自己的需求決定，可以在兩餐之間吃當作下午茶，也可以在餐前吃增加飽足感，或飯後吃當成甜點，如果有吃完晚餐後深夜容易餓的狀況，也可以拿來果腹。

水果 減肥 營養師

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