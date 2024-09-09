聽新聞
test
0:00 / 0:00
減重不敢吃水果？營養師強調「做好一件事」：天天吃沒問題
減脂期不敢吃甜甜的水果嗎？營養師Feibi在Instagram上發布reels影片來破除大家減脂期對水果的迷思，一起來看看吧！
問題一、減脂可以吃水果嗎？
減脂期的核心觀念是「熱量赤字」，也就是攝取小於消耗。只要控制好份量，水果也可以吃得開心。
建議減脂期的女性，每日攝取一到兩個拳頭大的水果，男性則是兩個到三個大的水果。營養師補充水果是維生素C的重要來源，還可以同時攝取到礦物質、植化素、膳食纖維等等營養素。
問題二、太甜的水果不能吃？
同理上一題，控制好份量。營養師特別強調，反而建議大家天天吃「不同種類、不同顏色」的水果來攝取豐富的營養素。
問題三、水果要飯前吃還是飯後吃？
其實可以根據自己的需求決定，可以在兩餐之間吃當作下午茶，也可以在餐前吃增加飽足感，或飯後吃當成甜點，如果有吃完晚餐後深夜容易餓的狀況，也可以拿來果腹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言