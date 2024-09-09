8歲頭暈2天無法言語竟是腦炎 醫：感冒後千萬要注意

孩童突然頭暈、嗜睡、活動力變差，可能是罹患腦炎，家長應特別注意。一名8歲女童連續2天頭暈，第3天出現嚴重嗜睡且無法言語，送醫後，經電腦斷層檢查發現，已有輕微腦水腫，轉入加護病房給予治療，後續檢查診斷女童是腦部遭到感染，造成腦病變，經與中醫合併治療及積極復健，住院一個月後，活蹦亂跳的出院。

馬偕兒童醫院兒童神經科主治醫師黃佳雲說，腦炎可能是身體對病毒或細菌感染的正常或過度反應，也可能是自體免疫因素導致體內免疫細胞攻擊健康組織所致；腦炎預後很難評估，有些患者對治療反應良好、有些可能出現癲癇和更長期的學習問題，也可能導致永久性損傷或有致命的危險。

該名女童自急診轉入加護病房後，經給予高劑量類固醇及靜脈免疫球蛋白，因觀察腦波有異常放電現象，也採取預防性抗癲癇藥，經腦部磁振攝影疑似發現雙側大腦，右側橋腦及部分胼胝體等多處影像研判，懷疑是「急性播散性腦脊髓炎（ADEM）」，治療後，除在病房安排復健外，更同時會診中醫科進行針灸治療。

黃佳雲說，女童罹患ADEM，通常發生在感冒後，透過對抗自己的神經髓磷脂造成所謂「脫髓鞘」疾病。治療方式採取高劑量皮質類固醇，大多數兒童對藥物反應很好，且大都能完全或接近完全康復，如果此法效果不佳，也可以改用血漿置換或靜脈注射免疫球蛋白等治療方式。

由於女童住院時一度只能靠鼻胃管進食，脊髓磁振攝影也顯示有急性橫斷性脊髓炎，在進行血漿置換後肢體動作逐漸好轉，住院一個月期間接受中西醫及復健合併治療的情況下，病情獲得改善，出院後一個月的門診追蹤，小女孩跑跳、說話及吞嚥功能完全恢復正常。

黃佳雲說，腦炎一開始可能出現非特異性症狀，但家長應注意孩童有無發燒、頭痛、對光敏感度、頸部僵硬、皮疹、噁心、嘔吐，以及活力或食慾喪失、嗜睡、意識混亂或產生幻覺、說話困難、行走困難、癲癇發作等症狀。

因腦炎通常是由病毒引起的，也需要注意到與病毒感染的其他症狀同時出現或隨後出現的症狀，例如上呼吸道感染或胃腸道問題，如腹瀉、噁心、嘔吐或皮疹。也可能在被攜帶疾病的病原體感染後發生，包括蜱蟲（萊姆病）、蚊子（西尼羅河病毒）和貓（巴爾通體，也稱為貓抓病），或其他動物暴露、環境暴露（例如在水中游泳）。

馬偕醫院中醫部針傷科主任王宏銘說，女病童進入加護病房後即合併中醫針灸治療，由針傷科醫師團隊針對腦炎所造成意識不清的問題，以「開竅醒神」效果的穴位，包括腳底「湧泉穴」，針對手腳無力的狀況，以「足三里穴」及「合谷穴」等穴位合併治療，一週三次，一次15至20分鐘，一般而言，急性期以開竅清熱醒神為主要治療方式，待意識逐漸改善後，則以疏通經絡改善肢體活動功能等為主。