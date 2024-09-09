台鐵崇德=和仁恢復通車 花蓮車站出現人潮買車票

花蓮昨下午出現強降雨，鐵公路雙不通，台鐵表示，崇德=和仁間軌道、電車線及號誌設備經搶修及試運轉測試正常，提早於今天6時恢復通車，東正線單線雙向運行。有許多人到花蓮車站要換票或買車票，也有很多人從台北趕往花蓮，不過昨天很多人選擇走南迴或搭飛機趕上班上課，車站人潮沒有昨天多。

昨天中午過後下起大雨，造成花蓮往北鐵公路交通中斷，經過台鐵搶修後，在今天搶通。除了今天周一很多人要上班外，本周更有許多大學開學，昨天很多人開車或搭車往南走，再北上到北部，也有人搭飛機離開花蓮，因此今天車站雖有人潮換票、候車，不過仍比昨天爆滿的人潮少。

今天也有許多人搭火車從北部南下花蓮，因昨天飛機有加開班次，或有人搭高鐵到高雄，再轉台鐵北上，列車座位大約8成滿。昨天因台鐵未通車、機票難買，高雄往花蓮車票也馬上賣光，部分花蓮人只能暫住台北一晚，一大早看到火車搶通，趕緊上網買車票回花蓮。

台鐵表示，本路段將持續加強修整及路線監控，期間列車通過該處所一律降速時速30公里慢行，以確保安全。另外，今日24時前，花東北上新自強號（EMU3000型）全面開放站票，但旅客仍需購買當次車車票乘車。