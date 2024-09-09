台鐵漲價3版本明董事會討論 估新票價最快明年第1季上路

票價已29年沒漲的台鐵，明天下午2時將召開董事會討論調漲事宜，台鐵表示，會把投資報酬率3至5％等3版本均送董事會討論，結果出爐後會對外公布，後續再依程序送交通部費率審議委員會及行政院核定，預估新票價明年第1季上路實施。

台鐵明將召開董事會，針對初步試算合理報酬率3%、4%、5%等3版本進行討論，待董事會確認方案後將對外說明，同時也會依照程序送交通部費率審議委員會，交通部會召集專家學者討論其費率，待費率審議委員會確認後，再送至行政院審查，核定後3個月才會實施。

台鐵表示，行政院核定後3個月實施，主要是需進行票價系統修改，包含一般、支線、法定優待（如調整敬老卡、愛心卡點數）、商務座艙（如騰雲座艙）、電子票證回饋等，且依規定，新票價上線前，需公告1個月。

台鐵預估，明天董事會結束後，最快月底、10月初送費率審議委員會，委員會約討論1個月，最快10月底、11月初送行政院，再加上核定3個月，最快明年第1季才會上路實施。

不具名台鐵內部人士指出，台鐵票價已29年未漲，當然希望一次漲足到5％，後續也才能提供更好的服務，但考量調幅過大恐引發民眾反彈。

據了解，傳若以可行性較高的3％來計算，基本費率可從每人每公里1.46元提高至2.05元，平均漲幅40.4%，區間車最多可漲4成，自強號等對號列車費率公式將修改，採遞遠遞減精神、縮小漲幅，調漲後票價較趨近現行票價。

若以此推算，以區間車板橋至台北為例，票價將可從15元漲至21元、基隆到台北從41元漲至58元、桃園到台北從42元漲至61元。

台鐵僅表示，需由明天董事會討論決定後，才會有確切的方案及數字，不管是3%、4%或5%等3版本都會討論，但也強調，對於購買TPASS或台鐵月票的通勤者，票價調漲對其幾乎沒影響，中長途漲幅相對較低，但仍要維持競爭力，因此對其他旅客的影響也不能太大。