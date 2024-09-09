低碳飲食夯、連名醫都鼓吹！腸胃科醫師示警「別長期執行」：最佳幫手恐離去

低碳水化合物飲食流行多時，不少「名醫」倡議，加上減重貌似立竿見影，至今仍受推崇。腸胃科醫師檢測血液樣本發現，低碳飲食儼然成趨勢，正因一週瘦2公斤不再是一場夢，讓不少人深信不疑；但究竟潛藏何種健康隱憂，會讓腸道內「最佳幫手」分手離去？

聯安預防醫學機構總院長、消化內科醫師鄭乃源指出，隨著社會開發程度提高，生活環境及飲食型態轉變，每個人腸道內的好菌普遍愈來愈少，壞菌則愈來愈多。

醫師：低碳飲食堪憂，好菌去壞菌來

此外，從院內門診的胰島素阻抗指數抽血檢查分析，發現當前不少民眾採低碳飲食法，這股趨勢潛藏隱憂，可能讓腸內好菌離去，「千萬不要長期執行」。

談到坊間流行的低碳飲食法，鄭乃源認為，除了不少所謂的「名醫」倡議，加上網路推波助瀾，執行之初又會產生體重快速下降功效，於是眾人津津樂道，深信是好方法，蔚為風潮；不少人一採低碳飲食，一週瘦2公斤不是夢，其實卻只是脫水所致。

從「阿特金斯飲食法」（Atkins）到「生酮飲食」（keto），都屬低碳飲食。他舉例，若是極端的低碳飲食，一天碳水化合物攝取甚至低於50克，相對一般人平均要攝取250至300克，足足少了至少五分之一。

鄭乃源提醒，降低攝取碳水化合物，除了可能連帶減少其中的膳食纖維攝取，當腸道內的微生物無法獲得能量，相對容易建構「好菌減少、壞菌增多」的環境。再者，腸道中分泌的黏液具有許多功能，若攝取的碳水化合物不足，一旦黏液減少，人體對抗疾病、壞菌能力就會下降，這是連鎖反應。

減重瘦身！醫師：碳水化合物最關鍵

若要控制體重乃至瘦身，減少每日總卡路里攝取，才是正本之道；人體所需的碳水化合物、蛋白質、脂肪及三大營養素，都該有適當配置，不少人會轉移多吃蛋白質來補，但過量會造成腎臟負擔，「碳水化合物最重要」。

他表示，碳水化合物起碼要佔50%，一旦少於45%就算低碳，不少人僅攝取20至30%，若是生酮飲食更是少於10%。至於碳水化合物來源，建議以五穀雜糧為主，尤其減少攝取精緻加工的麵食類。

養成健康的飲食習慣，包括每日水分攝取2000至3000毫升、多吃原型食物、白肉取代紅肉、主食挑選纖維量較高的全穀雜糧、蔬菜每日至少2至3碗、水果每日3至4個拳頭、避免超級加工食品。

聯安預防醫學機構營養師徐景宜建議，早餐可選擇蛋白質及全穀雜糧組合，如雞腿排蔬菜全麥三明治、無糖豆漿；午餐注重多元營養素均衡攝取，如鮭魚時蔬五穀米餐盒，搭配水果。

晚餐方面，建議適量全穀雜糧，如紫米飯或糙米飯一碗，搭配多樣蔬菜與蛋白質，可選擇涼拌木耳、龍鬚菜、高麗菜等共1.5碗蔬菜，以及番茄炒蛋半碗、豆干2塊、燙花枝半碗足量蛋白質料理。

（本文出自2024.09.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）