低碳瘦身法翻轉「減肥就要餓肚子」 研究首登國際期刊

低碳飲食盛行，外界認為有助於血糖與體重控制，一份針對台灣18至65歲的萬人減重飲食研究，七月首登國際營養期刊「Nutrients」，發現在營養師線上協助下，採取低碳食，並非以嚴格控制食量為手段，翻轉「減肥就要餓肚子」的觀念，戒斷對醣的渴望，以合理營養配比，降低胰島素阻抗，減重效果更好。

這項研究由Cofit團隊與台北醫學大學營養學院合作，所與參與者皆採取低彈性低碳飲食法，利用手機App下載專屬軟體，記錄每日體重、飲食內容，進行自我減重管理，將參與者分成兩組，一組有營養師線上指引個人實行計畫，另一組僅利用 App進行每日體重記錄、飲食參考、飲食照片上傳追蹤等。

彈性低碳飲食法，是指減少碳水化合物攝取量，例如以優質蛋白質取代澱粉，建議用豆製品代替主食。並限制富含碳水化合物的飲料，改用其他天然營養的食品取代果汁、啤酒及含糖飲料；另外，多充分攝取低碳蔬菜、多喝水等。在執行前，強調先評估體質，再制定個人飲食計畫，彈性調整菜單。

分析顯示，有營養師介入指引的參與者，減重成效顯著。民眾利用手機App採取低碳飲食法減重，有營養師線上協助者，多數在8周內有效減重約5.42至8%，更有參與者減重達12.5%。沒有營養師線上協助的控制，組參與者減重僅減少1.54%，證實有專家引導、提供諮詢，減重效果更好。

減重醫師宋晏仁指出，這項台灣首度進行的萬人減重大型研究，由Cofit營養師線上指引彈性低碳飲食法，採用「211餐盤」飲食原則，蔬菜占餐盤的二分之一、蛋白質占四分之一、全穀類占四分之一，比例2：1：1，不需要計算熱量，彈性調整個人飲食比例。

宋晏仁表示，相較於減少熱量攝取的傳統減重方式，FLC彈性低碳飲食法雖然吃的多、熱量略高，但是注重飲食比例的正確性，減重成效反而比傳統熱量控制法更有效。他分享，為期8周的台灣萬人減重研究，採用FLC彈性低碳飲食法的參與者平均減重達3.4公斤，優於國際文獻研究的地中海飲食、得舒飲食、低脂飲食。

台北醫學大學營養學院院長謝榮鴻表示，經由研究成果，顯出營養專家衛教指導及飲食行為正確改變的重要性，他也分享8周成功減重的關鍵因素。

1.飲食行為改變的重要性：對體重控制有決定性作用，無需藥物即可顯著降低體重。

2.專業指導避免復胖：透過專業營養指導建立正確飲食習慣，達成持續減重效果，避免減重過程中反覆受挫。

3.避免盲目嘗試流行飲食：搭配專業指導，找到適合自己的飲食習慣，建立健康的方式與心態。研究亦顯示，專家結合線上App指導飲食的減重效果更優。

4.長期執行：健康飲食知識需終身學習和實踐，如同其他生活技能。

宋晏仁強調，彈性低碳飲食法並非以嚴格控制食量為手段，翻轉「減肥就要餓肚子」的觀念，而是戒斷對醣的渴望，在合理的營養配比下，降低胰島素阻抗，改善體質。避免錯誤的減重方式或不正確的飲食習慣，營養不均衡反而減去健康。

彈性低碳飲食採取客製化內容，由營養師、減重醫師會依個人體質、慢性病、過敏症狀調整減重菜單內容，符合每個人的需求，建議使用前諮詢相關專家。