「支持核四」學者台電放行入廠 他主張拆除只能艷陽下靜坐抗議

國民黨立委今天到核四廠考察，台電昨天原本拒絕清大核工所教授李敏等人進入廠區，但今天改變態度，同意讓「外部顧問」與立委一起聽取簡報。拆核四促進會總幹事楊木火見不滿台電讓「支持」核四的學者進廠，他卻被拒門外，艷陽下在核四廠大門外靜坐抗議。

國民黨立委翁曉玲、賴士葆和王鴻薇先前排定今天上午到核四廠考察，台電昨天表示，歡迎立委員到廠視察，助理也可同行，但其他外部顧問不符合相關保安規定，因此無法同意核准參訪。

台電以保安規定為由，僅同意立委核准進核四廠，王鴻薇昨天質疑台電，對外說設備已停產，讓專家學者共同考察，到底在怕什麼？核四廠今早接獲台電通知，已將李敏等3名外部顧問列入進廠名單中。

楊木火昨天得知有立委今天到核四廠考察，昨天向台電洽詢隨行被拒，今早在核四廠大門外懸掛布條和舉看板，向立委表達他促請經濟部應依法行政，拆核四及返環已徵收土地的訴求。