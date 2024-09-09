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「支持核四」學者台電放行入廠 他主張拆除只能艷陽下靜坐抗議

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
拆核四促進會總幹事楊木火今天到核四廠向立委陳情時，得知「支持」核四的學者可隨立委進廠，他卻被拒門外，在核四廠外靜坐抗議。記者邱瑞杰／攝影
拆核四促進會總幹事楊木火今天到核四廠向立委陳情時，得知「支持」核四的學者可隨立委進廠，他卻被拒門外，在核四廠外靜坐抗議。記者邱瑞杰／攝影

國民黨立委今天到核四考察台電昨天原本拒絕清大核工所教授李敏等人進入廠區，但今天改變態度，同意讓「外部顧問」與立委一起聽取簡報。拆核四促進會總幹事楊木火見不滿台電讓「支持」核四的學者進廠，他卻被拒門外，艷陽下在核四廠大門外靜坐抗議。

國民黨立委翁曉玲、賴士葆和王鴻薇先前排定今天上午到核四廠考察，台電昨天表示，歡迎立委員到廠視察，助理也可同行，但其他外部顧問不符合相關保安規定，因此無法同意核准參訪。

台電以保安規定為由，僅同意立委核准進核四廠，王鴻薇昨天質疑台電，對外說設備已停產，讓專家學者共同考察，到底在怕什麼？核四廠今早接獲台電通知，已將李敏等3名外部顧問列入進廠名單中。

楊木火昨天得知有立委今天到核四廠考察，昨天向台電洽詢隨行被拒，今早在核四廠大門外懸掛布條和舉看板，向立委表達他促請經濟部應依法行政，拆核四及返環已徵收土地的訴求。

楊木火認為核四廠不安全，主張拆除。今天他到核四廠向立委陳情，得知台電拒絕他進入廠區，但同意「支持核四」的李敏進入，大表不滿，坐在核四廠外表達抗議。

拆核四促進會總幹事楊木火今天到核四廠向立委陳情時，得知「支持」核四的學者可隨立委進廠，他卻被拒門外，在核四廠外靜坐抗議。記者邱瑞杰／攝影
拆核四促進會總幹事楊木火今天到核四廠向立委陳情時，得知「支持」核四的學者可隨立委進廠，他卻被拒門外，在核四廠外靜坐抗議。記者邱瑞杰／攝影
拆核四促進會總幹事楊木火今天到核四廠向立委陳情時，得知「支持」核四的學者可隨立委進廠，他卻被拒門外，在核四廠外靜坐抗議。記者邱瑞杰／攝影
拆核四促進會總幹事楊木火今天到核四廠向立委陳情時，得知「支持」核四的學者可隨立委進廠，他卻被拒門外，在核四廠外靜坐抗議。記者邱瑞杰／攝影

台電 核四 考察

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