森林護管員甄試報名啟動 錄取90人、史上最多

林業署今天宣布，因業務量及退休者增加，即日起到10月9日開放113年第2次森林護管員甄試，獲政院支持下將錄取90名，為史上最多，且首度放寬學歷為高中以上、不限科系。

對照往年森林護管員甄試也是10、11月左右，但是隔年1、2月就職。農業部林業及自然保育署發布新聞指出，113年第2次森林護管員甄試報名啟動，並將提早在12月報到，加計上半年已有人力就職，因此稱這次甄試為113年第2次甄試。

林業署人事室主任盧惠君說明，因為退休人數多，加上業務量擴大，所以提早報到。11月9日將先辦理術科測驗，包含實地騎乘125C.C.（含）以上循環檔機車及負重跑走2項，成績均合格者，進入11月10日第二階段筆試，包含作文、森林及自然保育概論、口試。

她說，這次獲得行政院支持的名額達56名，為近年的2倍多，加計要補回退休人力的34名，將錄取90名，為史上最多，且首度放寬學歷為高中以上、不限科系，因為重點是要錄取到喜歡做這份工作、做得住的人，況且通過甄試後會進行4週培訓，可補充所需知識。

行政院近年支持甄試的名額，林業署統計，113年報到43名、112年24名、111年38名。其次，各地區分署錄取名額，每進用3至5人至少錄取1名原住民。

有關業務量擴增的內容，盧惠君說，包含推動山林開放政策下登山人數增加、宣導原住民狩獵自主管理、宣導改善人獸衝突業務、移除外來種動植物、救傷保育類野生動物、宣導防範及處理山林火災業務等都需人力。

錄取者福利，林業署說，月薪新台幣3萬2296元起，依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬8444元，明年也將依軍公教員工待遇調整情形調薪；以及享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等。

工作地點屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬；執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，可依項目與級別、參與時數，支給山地巡護作業費。

有意報考者，林業署提醒，今天起即可在林業署各地區分署官網下載報名簡章，「森林及自然保育概論」歷年考古題可至林業署全球資訊網「森林護管員甄試相關資訊」下載參閱。