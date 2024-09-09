鐵道觀光郵票13日發行 4鐵、捷運都入列

中華郵政公司將於13日發行台灣鐵道觀光郵票，包括台鐵、高鐵、捷運及林業、糖業鐵路都入列。

中華郵政已在官網公開將發行的台灣鐵道觀光郵票，1套5枚，以台灣各式列車和知名觀光景點為主題，面值皆為新台幣28元，採聯刷方式印製，預定9月13日發行。

台灣鐵道觀光郵票圖案如下：

1、以仲夏寶島號蒸汽郵輪式列車和鳴日號觀光列車為主題，背景為野柳女王頭、宜蘭龜山島、台東三仙台。

2、以台灣高速鐵路列車為主題，背景為高雄85大樓、台南孔子廟、台南赤崁樓、台中公園、西門紅樓、台北府城北門（承恩門）。

3、以台北捷運、桃園機場捷運及高雄捷運列車為主題，背景為國立故宮博物院、TAIPEI 101、桃園國際機場、蓮池潭風景區龍虎塔、高雄流行音樂中心。

4、以阿里山林業鐵路夏依式（SHAY）蒸汽機車及柴油機車為主題，背景為祝山車站、北門驛。

5、以糖業鐵路五分車為主題，背景為橋頭糖廠園區俱樂部、蒜頭糖廠五分車站、溪湖糖廠五分車站。

中華郵政說，台灣鐵道觀光郵票由林磐聳、翁永圳及潘欣苡共同設計。配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，11日開始發售；另製作預銷首日戳套票封於13日郵票發行當天出售。