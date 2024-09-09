明天北部東北部降雨多 氣象署：熱低或颱風貝碧佳最快周三生成

本周水氣增多天氣不穩定，出門要帶傘。台灣仍處於大低壓帶環境，中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，低氣壓今天接近明天通過，下雨較多，周三遠離。但目前位於菲律賓東方海面熱帶擾動有增強趨勢，最快周三有可能發展成熱帶低壓或颱風貝碧佳，目前預估往西北朝琉球方向移動。

黃恩鴻指出，目前在台灣東方海域有一低氣壓，今天接近，明天通過，天氣轉趨不穩定。今天大台北及東北部局部短暫陣雨，花、東零星短暫陣雨，其他各地午後局部雷陣雨，中南部午後留意局部大雨。

明天低氣壓通過北部海面，北東降雨機率增，黃恩鴻指出，北部及東北部局部短暫陣雨，降雨機率比今天高，北部、東北部留意較大雨勢、南部山區也要注意，花、東零星短暫陣雨，其他各地午後局部雷陣雨。

黃恩鴻指出，11日（周三) 低壓漸遠離，降雨漸趨緩，是本周天氣最好的一天，但北部及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

由於台灣位於大低壓帶，黃恩鴻指出，周四到周日環境偏東風至東北風，水氣增加，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雨，周末兩天北部也有局部短暫陣雨，其他各地午後仍有局部短暫雷陣雨。