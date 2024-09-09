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明天北部東北部降雨多 氣象署：熱低或颱風貝碧佳最快周三生成

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
本周水氣增多天氣不穩定，出門要帶傘。本報資料照片
本周水氣增多天氣不穩定，出門要帶傘。本報資料照片

本周水氣增多天氣不穩定，出門要帶傘。台灣仍處於大低壓帶環境，中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，低氣壓今天接近明天通過，下雨較多，周三遠離。但目前位於菲律賓東方海面熱帶擾動有增強趨勢，最快周三有可能發展成熱帶低壓或颱風貝碧佳，目前預估往西北朝琉球方向移動。

黃恩鴻指出，目前在台灣東方海域有一低氣壓，今天接近，明天通過，天氣轉趨不穩定。今天大台北及東北部局部短暫陣雨，花、東零星短暫陣雨，其他各地午後局部雷陣雨，中南部午後留意局部大雨。

明天低氣壓通過北部海面，北東降雨機率增，黃恩鴻指出，北部及東北部局部短暫陣雨，降雨機率比今天高，北部、東北部留意較大雨勢、南部山區也要注意，花、東零星短暫陣雨，其他各地午後局部雷陣雨。

黃恩鴻指出，11日（周三) 低壓漸遠離，降雨漸趨緩，是本周天氣最好的一天，但北部及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

由於台灣位於大低壓帶，黃恩鴻指出，周四到周日環境偏東風至東北風，水氣增加，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雨，周末兩天北部也有局部短暫陣雨，其他各地午後仍有局部短暫雷陣雨。

目前菲律賓東方海面為有利熱帶系統發展的環境，黃恩鴻指出，關島附近有熱帶擾動發展，最快可能在周三生成熱帶性低氣壓或颱風，預估往西北移動，朝琉球接近；關島西北方另有擾動發展，有些預測模式預估下周中秋節前後可能進一步發展，但是否生成颱風，氣象署將持續密切觀察。

目前菲律賓東方海面為有利熱帶系統發展的環境。擷取自中央氣象署網站
目前菲律賓東方海面為有利熱帶系統發展的環境。擷取自中央氣象署網站

關島 颱風

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