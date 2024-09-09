新竹女工程師1不良習慣 3000結石塞滿滿膽囊
新竹科學園區一名45歲女工程師長期不吃早餐，忙完整天工作，習慣吃油膩炸物當晚餐，近來進食劇烈胃痛，吃藥不見起色，就醫照超音波發現原來是膽結石作祟，讓人訝異是，手術發現膽囊宛如一顆西洋梨，囊內分布大小不一結石，總數量高達3000多顆。
博田國際醫院肝膽胰外科副院長李金德說，該名徐姓女工程師體態微胖，主述一吃東西就胃痛，症狀已持續3個月，只能少吃或尋覓減輕症狀食物，看了許多腸胃科都無法改善，上月她搭車南下就診，當天安排腹部超音波檢查，報告顯示膽囊出現一坨膽結石。
「膽結石容易跑出膽囊，一旦進入膽管，不僅會引發阻塞性黃疸，嚴重則會造成急性膽囊發炎，甚至合併黃疸與總膽管結石症。」李金德以單孔腹腔鏡進行膽囊切除術為徐手術，割下宛如西洋梨大小的膽囊，重量33.6公克，一切開，全是膽結石，總數量高達3千多顆。
傷口縫合後，女工程師已能正常飲食、沐浴，無須換藥與拆線，院方特地將膽結石製作成甲骨文贈送給她，第3天出院後，她立刻搭機出國旅遊。
李金德表示，醫學臨床數據顯示，罹患膽結石以女性居多，主因疑先天女性荷爾蒙或遺傳等體質差異，後天因素為飲食習慣導致，如油炸食物、高膽固醇、水分攝取不足、長時間空腹與不吃早餐等，都有可能觸發膽結石的形成。若已形成膽結石且膽囊切除，建議飲食採低脂、高纖、少量多餐、少糖與避免加工食品，多補充水分。
李金德補充，以他操刀執行的膽囊切除手術病例，年紀最大為81歲、最小21歲，過往膽結石好發於40到50歲的中壯年族群，然而現代人飲食習慣改變，近幾年30至40歲年齡層出現膽結石的案例不在少數，顯示此疾病有年輕化趨勢。
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