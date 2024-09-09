雨炸花蓮土石淹蘇花！加派機具清運 明下午5時搶通雙向

蘇花公路昨下午1時於匯德至崇德路段發生降雨，下午2時發生無預警強降雨，致使台9線162.9 K匯德隧道南端發生水瀑夾帶土石、163.7 K及163.9 K發生土石流，交通部公路局表示，今天再加派機具及卡車清運土石，預計明天下午5時搶通雙向及開放夜間通行。

昨（8日）午後大雨狂炸，導致台9線蘇花公路164.5公里處崇德段坍方，大量泥流淹沒鄰近的北迴線和仁與崇德間鐵軌，鐵公路一度雙向中斷，昨晚公路已先搶通，夜裡預警性封閉，今白天採3時段放行管制。

公路局東區養護工程分局南澳工務段長劉錦龍今說明，台9線164.5 K於昨（8日）下午發生土石流後，東區養護工程分局南澳工務段即刻派出機具進行清除，在昨天晚間7時30分搶通單線開放通行、晚間9時30分夜間預警封閉。

劉錦龍表示，今天再加派機具，包含3部怪手、8部卡車等進行土石清運，預計明（10日）下午5時搶通雙向通車，以及夜間通行。