中秋無憂吃「三高」綜合體 營養師建議食用月餅兩原則

中秋來臨，不少民眾會吃著月餅賞月，不過其高醣量恐影響糖尿病患健康，台北慈濟醫院營養科營養師周家琳指出，月餅屬「三高」綜合體，建議病患秉持兩原則食用，包含每日以一顆月餅為上限，以及避免月餅與水果共食。

隨著飲食的精緻化，罹患糖尿病的國人比例日益增加，但中秋節應景的食物，例如燒烤時搭配的含糖飲料、柚子本身含有的糖份都是容易造成血糖上升的因素，尤其月餅為高脂肪、高熱量及高糖份的綜合體，其外皮成分以麵粉、奶油和糖為主，常常還會再抹上一層油，且內餡多會添加額外的精緻糖以提升甜度，其中常見的豆沙、芋泥等均屬於含有高醣量的澱粉類。

周家琳舉例，每一顆50公克的蛋黃酥就有240大卡的熱量，相當於半碗飯及三茶匙的油，而傳統月餅及鳳梨酥則相當於半碗飯加上兩茶匙的油，連熱量最低的冰皮月餅也有半碗飯及一茶匙的油，含醣量同樣不低。糖友若過量攝取月餅，不僅會引發高血糖反應，如口乾舌燥、頭暈、身體疲累，也容易因為攝取過量脂肪，而加重心血管疾病或導致身材肥胖。

周家琳建議食用月餅兩原則，第一是每日一顆月餅為上限，若一顆的碳水化合物超過30公克，則不適合一次全吃完，需要分次吃；也可將月餅做為飯後點心，且若有食用月餅，也要減少正餐的主食（澱粉類）攝取量，例如晚餐最後吃了半個月餅當餐後甜點，晚餐須將飯量減少。第二則是避免與水果共食，因水果本身就含有糖份；另外也不鼓勵直接將月餅單獨當正餐，除高糖份外，不易有飽足感也容易攝取過量。