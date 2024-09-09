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交長陳世凱上任遇鐵公路中斷 1天內環島一周

中央社／ 台北9日電
交通部長陳世凱。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱。記者胡瑞玲／攝影

交通部長陳世凱剛上任就遇到大雨導致蘇花公路崇德至和仁鐵公路中斷，他聞訊立即從台中北上聽取相關單位簡報後，就趕赴現場視察，並在深夜搭乘南迴列車北上，不到1天就環島一周。

昨天下午花蓮許多地區突然下大雨，蘇花公路台9線164.5K崇德路段土石如洪流般洩流過公路，並淹沒台鐵崇德至和仁間東正線。

由於交通部長陳世凱剛上任約1週，就遇上蘇花公路崇德至和仁鐵公路中斷，他隨即從台中前往台鐵應變中心。交通部說，陳世凱取相關單位因應措施及災害搶救後，指示在搶修復建工程尚未完成前，啟動鐵公路疏運計畫，並要求民航局協調增開加班機、航港局就海運備援預先進行整備。

陳世凱聽完簡報後，隨即搭下午5時40分的自強號至羅東轉區間列車到和仁車站，再經公路接駁於晚間9時30分左右蘇花公路災點與搶修人員致謝及打氣，特別要求搶修人員務必在確保安全全力搶通。

交通部指出，陳世凱接著至和仁車站搭工程列車，至土石流淹蓋處，再次與搶修人員致謝及打氣，並強調工作時的安全。

陳世凱回程途中，請台鐵協調往南迴自強號能銜接高鐵左營最後1班列車，搭末班的自強號返回台北，已是今天的零時40分，不到1天就環島一周。

交通部長 蘇花公路 陳世凱

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