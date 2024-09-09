協助民眾疏運 華信航空今加開往返台中-花蓮航班

蘇花公路昨下午因強降雨，鐵公路中斷，雖經搶修後，昨天公路已先搶通，夜裡預警性封閉，今白天採3時段放行管制，鐵路則在今早6時恢復東正線單線雙向通車，但為加強疏運，華信航空今仍加開台中至路連往返航班。

華信航空表示，為協助疏運往返花蓮的旅客，規畫今日加開往返台中至花蓮航班，以紓解民眾往返東部的搭機需求，歡迎有搭機往返花蓮需求的民眾多加利用，可透過官網（www.mandarin-airlines.com）或手機App訂位購票。

今天增開的航班資訊為：

台中-花蓮 AE731班次

起飛時間17：45

抵達時間18：45

花蓮-台中 AE732班次

起飛時間19：25

抵達時間20：25