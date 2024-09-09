國慶假期間 高鐵加開91班次、9/11起開放購票

因應雙十國慶來臨，台灣高鐵公司9日指出，自10月9日（三）至10月14日（一）規劃為期六天的國慶疏運，期間加開91班次列車（南下46班、北上45班），總計六天提供1,048班次的旅運服務。疏運期間各車次列車自9月11日（三）凌晨零時起開放購票，敬請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需的車票。

高鐵公司表示，今年雙十節落於週四，雖未形成連續假期，但預估仍有不少民眾可能安排連續休假；台灣高鐵公司敬請需要搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車；此外，疏運期間各車次均配置2至8節不等之自由座車廂，敬請規劃搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省寶貴時間。

此外，為提供團體旅客更便利的訂票服務，台灣高鐵公司即日起推出「團體票線上訂位」，11至20人（含）全票及孩童票之團體旅客，可預訂自公告之開放訂位日起、至乘車日（含）前8日之車票，同團全票人數11人（含）以上者，享全票95折優惠。惟20人以上團體、指定車次團體及校外教學專案，或團體中有敬老、愛心等特殊票種需求的旅客，仍請填寫申請單，高鐵公司將指派專人協助訂位。

同時，為提供身障者更友善的服務，欲預訂輪椅座位的旅客，可利用台灣高鐵企業網站「購票資訊」頁面及「台灣高鐵」App之「輪椅座訂位」選項，快速連結「數位客服」，由專人協助預訂第7車之輪椅座位。

高鐵公司特別提醒旅客，10月9日南下之1337、1269車次，10月11日南下之1269車次及10月13日北上之1336、1698、1296車次，此六車次僅提供11-12車作為自由座車廂；同時，上述六車次抵達端點站（左營站/南港站）之時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請搭乘上述車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

此外，高鐵公司也提到，今年國慶晚會與國慶煙火將分別於台北大巨蛋與雲林虎尾高鐵特定區舉辦，歡迎旅客利用參加慶典機會「搭高鐵・遊台灣」，讓假期更加精采豐富；台灣高鐵提供多樣化旅遊產品，包括：高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，內容均包含高鐵優惠車票，另可搭飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程等。

台灣高鐵在國慶疏運期間，維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」、「商務車廂限量升等」等專案及開放「團體票11~20人線上訂位」，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→票種說明」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。