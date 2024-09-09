高鐵2024國慶疏運加開91班 周三凌晨0時開放購票

迎接雙十國慶，台灣高鐵公司自10月9日至10月14日，規畫為期6天的國慶疏運期間，加開91班次列車，總計6天提供1048班旅運服務，疏運車票自9月11日（周三）凌晨零時起開放購票；其中6車次（北上3班、南下3班）僅提供11-12車作為自由座車廂，且抵達端點站時間將超過凌晨零時，搭乘旅客需注意到站交通接駁。

高鐵表示，今年雙十節落於周四，雖未行程連續假期，但預估仍有不少民眾可能安排連續休假，提醒需要搭乘對號座的乘客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車。自10月9日（三）至10月14日（一）規畫為期6天的國慶疏運，期間加開91班次列車（南下46班、北上45班），總計6天提供1048班次的旅運服務，疏運期間各車次列車自9月11日（三）凌晨零時起開放購票。

疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂，規畫搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上的自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省寶貴時間。

此外，為提供團體旅客更便利的訂票服務，高鐵即日起推出「團體票線上訂位」，11至20人（含）全票及孩童票的團體旅客，可預訂自公告的開放訂位日起、至乘車日（含）前8日的車票，同團全票人數11人（含）以上者，享全票95折優惠。

但20人以上團體、指定車次團體及校外教學專案，或團體中有敬老、愛心等特殊票種需求的旅客，仍請填寫申請單，高鐵公司將指派專人協助訂位。

同時，為提供身障者更友善的服務，欲預訂輪椅座位的旅客，可利用台灣高鐵企業網站「購票資訊」頁面及「台灣高鐵」App的「輪椅座訂位」選項，快速連結「數位客服」，由專人協助預訂第7車的輪椅座位。

高鐵提醒，10月9日（三）南下的1337、1269車次；10月11日（五）南下的1269車次；10月13日（日）北上的1336、1698、1296車次，此6車次僅提供11至12車作為自由座車廂。

同時，上述6車次抵達端點站（左營站／南港站）的時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），搭乘上述車次的旅客，需留意到站時間，並預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。

高鐵指出，今年國慶晚會與國慶煙火將分別於台北大巨蛋與雲林虎尾高鐵特定區舉辦，台灣高鐵也提供多樣化旅遊產品，包括高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，內容均包含高鐵優惠車票，另可搭飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程等，歡迎旅客多加運用。