第5次碳費費率審議會今登場 委員：2030年費率應先訂出

環境部今天上午召開第5次碳費費率審議會，本次將討論到費率深水區，包含費率訂定法制作業、費率調整規畫，以及不同費率（含優惠費率）方案對個別產業的衝擊影響評估。不具名委員指出，碳費費率應該要至少訂定到2030年的徵收費率，否則就和國家溫室氣體減量目標一樣看不到後續的任何規畫。

環境部日前正式公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等三項碳費子法，宣告台灣正式邁入碳定價時代，初步徵收對象以年排放量2.5萬公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業為主，約有281家公司要繳交碳費。碳費費率原定今年6月發布，明年開徵，卻因討論過程不順利，預計10月底才能完成審議，明年5月採試申報，2026年才會真正開始收費，今天環境部將召開第5次碳費費率審議會進行費率的討論。

環境部部長彭啓明日前也指出，碳費相關子法已經公告，明年元月起就會開始徵收，審議會則可能還需經過1到2次的收斂討論，希望碳費費率能盡快公告。

不具名委員表示，不認為今天就會有結果出來，也不會要求今天就一定要有結果，畢竟今天才會針對個別產業的衝擊影響評估來討論，凝聚共識還是當務之急，不過也透露今天的討論會有「很多數字」。

另一位委員表示，碳費子法中的「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」以2030年為目標年，碳費費率看起來依舊只規畫到2030年，就和第3階段國家溫室氣體減量期程一樣，建議環境部應規畫訂定到2030年不同階段的徵收費率，費率也應該和國外一樣是滾動式的，這樣碳費徵收對象才能在減碳與轉型來準備。