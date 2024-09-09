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很多人不知…飯店毛巾用完放哪？房務員曝「正解」：幫助超大

聯合新聞網／ 綜合報導
用過的毛巾，可以集中掛在浴缸邊緣，若沒浴缸，可以放在浴室置物架上，能更方便整理，提升清潔效率。 圖／ingimage
用過的毛巾，可以集中掛在浴缸邊緣，若沒浴缸，可以放在浴室置物架上，能更方便整理，提升清潔效率。 圖／ingimage

出遠門時免不了就是會住宿，不過住宿也有一些隱藏版方便員工整理的小規矩。日本一名房務員指出，退房前最好把毛巾集中「放在這個位置」，這可以讓房務員在打掃時更方便快速。

日本人氣連鎖飯店「SUPER HOTEL」，在官方TikTok帳號發布了一段影片，提醒客人在退房前可以隨手做的幾件小事，可以大大幫助房務員進行清潔。包含了用過的毛巾，可以集中掛在浴缸邊緣，若沒浴缸，可以放在浴室置物架上，能更方便整理，提升清潔效率。

另外，除了容易腐爛的食物外，沒有丟到垃圾桶的物品，房務人員都會先當成「遺留物」保管，因此，最好是在退房前將垃圾都確實丟到垃圾桶內，殘留的液體也建議先倒掉，如果垃圾桶滿了，也能放置在垃圾桶旁邊，簡單隨手的舉動，將對房務人員幫助更大。

不少網友看完影片也留言回應，「毛巾我每次都放在浴室裡」、「我都不知道」、「非常實用」、「我是常客，我每次都在想該把毛巾留在哪裡好」、「我都無意識地隨便放」、「到今天才知道毛巾要掛在浴室」、「從來沒想過這件事！」

@superhotel_official

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