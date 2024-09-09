又有雙颱？賈新興：13號「貝碧佳」14號「葡萄桑」此時有機會發展

目前仍有不少熱帶系統可能發展，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，觀察10日菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓發展趨勢，有機會於11日發展為第13號颱風貝碧佳。至於13日至14日菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於15日發展為第14號颱風葡萄桑，需留意後續發展及移動趨勢。

賈新興指出，明天受低壓影響，新竹以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後西半部及宜花有局部短暫雷陣雨。11日新竹以北沿海仍有零星短暫陣雨，午後北部山區及新竹以南有局部短暫陣雨。12日宜花東有局部陣雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。13日午後苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。

14日嘉義以南沿海及花東沿海有局部短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。15日至16日午後新竹以南及宜花東有零星短暫陣雨。

賈新興指出，16日傍晚起至17日宜花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南投以南山區有零星短暫陣雨。18日有受颱風外圍環流影響的機率，基隆、北海岸至宜蘭有局部短暫陣雨，午後北部、中部山區、宜花東及屏東有局部短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。