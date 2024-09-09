全支付優惠再擴大 三商巧福、拿坡里狂省10% 開學季新北繳學費享3.5%回饋

全支付支援的通路、店舖越來越多，近期宣布再攜手超過百家中、西、日式知名餐飲品牌，並結合新北學雜費繳納優惠，樣樣都幫你省。即日起至10月25日「星期五晚上Friday Night歡慶2周年雙重回饋」活動，全台近30萬家合作商店享最高全點9%回饋，再搭配指定銀行信用卡最高全點5%優惠疊加，回饋拿不完。

即日起至9月30日，全支付攜手三商餐飲8大品牌推出優惠，包括三商巧福、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、拿坡里披薩炸雞、巧福PLUS，單筆消費不限金額享全點6.5%回饋，還可疊加帳戶付款最高全點3.5%回饋，筆筆最高享全點10%回饋，最高可獲得全點200點，新戶消費滿200元再加碼拿全點100點。

9月30日前同步推出異國美食店家優惠，漢堡王、拿坡里、達美樂、頂呱呱、炸雞大獅等指定合作店家，消費不限金額筆筆享全點16.5%回饋，最高可獲得100點，疊加帳戶付款最高再加碼全點3.5%回饋，最高拿全點20%回饋。

「全支付環台大撒幣」第2圈迎來最終站，來到宜蘭、花蓮、台東、金門、澎湖，即日起至9月30日，不限消費金額，筆筆最高享全點15%回饋。

而九月迎來開學季，全支付攜手新北校園通，9月9日至10月31日活動期間，透過新北校園通APP內的「學費pay」功能進行繳費，並選擇全支付完成付款，筆筆享全點3.5%回饋，每一全支付帳號，每月最高可享全點100點回饋。