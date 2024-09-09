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台鐵崇德=和仁間恢復通車 花東北上新自強今仍開放站票
蘇花公路昨下午因強降雨，崇德至和仁區段鐵公路中斷，台鐵表示，崇德=和仁間軌道、電車線及號誌設備經搶修及試運轉測試正常，原定8時通車，提早於6時恢復通車。自今天203次普悠瑪（花蓮05:45開）起恢復東正線單線雙向運行。
台鐵表示，本路段將持續加強修整及路線監控，期間列車通過該處所一律降速30km/h慢行，以確保安全。另外，今日24時前，花東北上新自強號（EMU3000型）全面開放站票，但旅客仍需購買當次車車票乘車
台鐵提醒，因受和仁=崇德間路線中斷影響，旅客可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費；另乘車票經中斷區間於路線恢復通車前辦理退票，也免收手續費。
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