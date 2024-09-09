快訊

又是美股！台股早盤挫逾500點 台積電跌26元開892元

用音樂挑戰獨裁者！巴西82歲傳奇音樂家來台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低壓環流影響全台有雨明天下更大 雨最多地區曝

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
低氣壓逐漸接近，各地天氣不穩定，全台有雨。聯合報系資料照
低氣壓逐漸接近，各地天氣不穩定，全台有雨。聯合報系資料照

今明兩天出門要帶傘，低氣壓逐漸接近，各地天氣不穩定，全台都可能下雨。

天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今天全台受到低氣壓逐漸接近影響，各地天氣不穩定，整天時晴時雨，中南部山區午後也有雷陣雨，局部地區雨勢較大，雖然不下雨時艷陽高照，不要被騙了，外出記得攜帶雨具，免得被突如其來的大雨淋成落湯雞。

廖于霆說，影響台灣天氣的低氣壓中心目前在琉球東南方海面，向西移動，預估周二離台灣最近，會從台灣北部海面通過，這個系統比颱風弱得多，但環流帶來的對流胞還是會為全台帶來降雨，周一全台有零星陣雨，周二則是北部降雨較明顯，要到周三低氣壓中心進入大陸，台灣降雨才會趨緩。

氣溫方面，廖于霆指出，周一到周三因為各地雲量多、偶陣雨，且風速大，中午高溫下降，北部33-34度，中南部與東半部32-33度。周四以後低氣壓遠離，受偏東風影響，北部高溫將上升，可能還是會出現35-36度高溫。

目前在西北太平洋的熱帶擾動還是比較活躍，廖于霆指出，除這兩天有低氣壓影響，周末也還有另一個低氣壓影響可能，雖然都不是颱風，天氣較不穩定，容易發生短時較大雨勢。

廖于霆說，根據數值模式模擬，下周西北太平洋持續有颱風形成機會，位置離台灣不會太遠，但是7天以上預報，颱風是否真的形成，未來對台灣的影響如何，都還有很高的不確定性，這周要持續觀察。

颱風 高溫

延伸閱讀

摩羯颱風重創越南！災損嚴重、至少20人亡 「台商重鎮」海防多持續停電斷訊

中秋佳節加颱風影響 台南帶殼牡蠣小漲2成

火星人布魯諾今晚高雄開唱遇大雨 鐵粉：噢NO變水星人

未來一周溼答答！明起雨勢兩階段變化 還有熱帶擾動恐生成

相關新聞

又有雙颱？賈新興：13號「貝碧佳」14號「葡萄桑」此時有機會發展

目前仍有不少熱帶系統可能發展，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

「拉波德氏亂數」描寫東歐屠殺史 童偉格摘聯合報文學大獎

第十一屆聯合報文學大獎昨天舉行贈獎典禮，由聯合報執行董事項國寧致贈獎金一百零一萬與獎座給得主童偉格。童偉格以描述東歐大屠...

作家看「亂數」：用讀經之眼走迷宮

小說家童偉格奪下第十一屆聯合報文學大獎的「拉波德氏亂數」，旁徵博引柯慈、莒哈絲等大師著作，文體橫跨小說和散文，讓讀者宛如...

低壓環流影響全台有雨明天下更大 雨最多地區曝

今明兩天出門要帶傘，低氣壓逐漸接近，各地天氣不穩定，全台都可能下雨。

未幫外送員保強制險…Foodpanda挨罰 告贏南市府

台南市政府去年四月針對外送平台業者Foodpanda未幫外送員投保汽車強制險、機車第三人責任險，開罰六萬元，業者不服提起...

外送專法 藍白盼速立法

在野黨上會期提出的外送平台管理暨從業人員權益保障法草案，在這次行政法院的判決後再次引起討論，藍白立委昨喊話，期待外送專法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。