低壓環流影響全台有雨明天下更大 雨最多地區曝

今明兩天出門要帶傘，低氣壓逐漸接近，各地天氣不穩定，全台都可能下雨。

天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今天全台受到低氣壓逐漸接近影響，各地天氣不穩定，整天時晴時雨，中南部山區午後也有雷陣雨，局部地區雨勢較大，雖然不下雨時艷陽高照，不要被騙了，外出記得攜帶雨具，免得被突如其來的大雨淋成落湯雞。

廖于霆說，影響台灣天氣的低氣壓中心目前在琉球東南方海面，向西移動，預估周二離台灣最近，會從台灣北部海面通過，這個系統比颱風弱得多，但環流帶來的對流胞還是會為全台帶來降雨，周一全台有零星陣雨，周二則是北部降雨較明顯，要到周三低氣壓中心進入大陸，台灣降雨才會趨緩。

氣溫方面，廖于霆指出，周一到周三因為各地雲量多、偶陣雨，且風速大，中午高溫下降，北部33-34度，中南部與東半部32-33度。周四以後低氣壓遠離，受偏東風影響，北部高溫將上升，可能還是會出現35-36度高溫。

目前在西北太平洋的熱帶擾動還是比較活躍，廖于霆指出，除這兩天有低氣壓影響，周末也還有另一個低氣壓影響可能，雖然都不是颱風，天氣較不穩定，容易發生短時較大雨勢。

廖于霆說，根據數值模式模擬，下周西北太平洋持續有颱風形成機會，位置離台灣不會太遠，但是7天以上預報，颱風是否真的形成，未來對台灣的影響如何，都還有很高的不確定性，這周要持續觀察。