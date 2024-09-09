聯合報文學大獎得主童偉格 翻轉「新鄉土小說家」標籤

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
聯合報文學大獎昨舉行贈獎典禮，聯合報執行董事項國寧（右）頒獎給大獎得主童偉格（左）。記者邱德祥／攝影
聯合報文學大獎昨舉行贈獎典禮，聯合報執行董事項國寧（右）頒獎給大獎得主童偉格（左）。記者邱德祥／攝影

「做為歷史見證者，對文學的理解就是一種寶庫。」第11屆聯合報文學大獎昨舉行贈獎典禮，由聯合報執行董事項國寧致贈獎金101萬與獎座給得主童偉格。童偉格以描述東歐大屠殺歷史的「拉波德氏亂數」摘下大獎。他表示，台灣白色恐怖小說往往加重受害者與加害者的二元對立，他希望透過爬梳國際受難經驗與文本引進另一種「觀看的距離」，讓非受難者難以傳述的受難經驗，「能夠在有所保護的情況下，透過文學理解。」

贈獎典禮之後還舉行「高峰對談」，由作家楊照擔任主持，邀請須文蔚、廖咸浩、盧郁佳、鍾文音等四位專家學者，與童偉格座談。

項國寧指出，5月4日聯經出版社剛過50歲生日，半世紀以來共出版7000多位作家的作品、8000多種書、發行量超過4000萬本。而聯合報1951年創刊後，73年來沒一天停過「聯合報副刊」，就連農曆春節期間也照常出刊，迄今累積3萬多份版面。而聯合報從1976年開始舉辦採徵文方式的聯合報文學獎，許多新銳作家都是從聯合報文學獎中「走出來」。2014年轉型為聯合報文學大獎，由七位評審討論投票選出一名作家贈獎。

項國寧接憑記憶念出過去十年的聯合報文學大獎得主：陳列、王定國、吳明益、陳育虹、駱以軍、劉克襄、張貴興、郭強生、甘耀明、鍾文音，獲得熱烈掌聲。他表示，11屆得主中有三位六年級作家，得獎作有詩歌、散文也有小說，類型多元。楊照表示，聯合報文學大獎規定得主必須在三年之內有新作，此一規定讓許多卓然有成的文學大家都不敢停筆，鼓勵台灣作家持續寫作與突破。

童偉格以描寫家鄉萬里的「王考」、「西北雨」成名，被稱為「新鄉土小說家」，標籤20年來仍如影隨形。「標籤如此黏著，我願意接受。」但他話鋒一轉，表示要翻轉「新鄉土」的定義，「任何人的故鄉，對別人來說都是異鄉；我也可以透過寫作，把所異鄉都變成故鄉的一部分。」前作「西北雨」背景是萬里，「拉波德氏亂數」卻迅速跳到東歐，童偉格表示：「返鄉的方式也可以是國際接軌，東歐的集中營也可以是萬里的一部分。」

「拉波德氏亂數」的靈感來自童偉格編選兩部台灣白色恐怖文選之後，到東歐集中營轉型的博物館參觀。他表示，台灣大部分的白色恐怖小說，都是在缺乏歷史考據之下，加深加害者與受害者的二元對立。這種對歷史事件的不斷再現，「究竟是重現還是抵銷？」他形容「拉波德氏亂數」是一種「繞路」的舉動，等他準備好、找到談論的方式，未來希望完成一本以台灣為舞台的白色恐怖小說。

白色恐怖 童偉格 聯合報文學大獎

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