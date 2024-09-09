「拉波德氏亂數」描寫東歐屠殺史 童偉格摘聯合報文學大獎

第十一屆聯合報文學大獎昨天舉行贈獎典禮，由聯合報執行董事項國寧致贈獎金一百零一萬與獎座給得主童偉格。童偉格以描述東歐大屠殺歷史的「拉波德氏亂數」摘下大獎。

童偉格表示，台灣白色恐怖小說往往加重受害者與加害者的二元對立，他希望透過爬梳國際受難經驗與文本引進另一種「觀看的距離」，讓非受難者難以傳述的受難經驗，「能夠在有所保護的情況下，透過文學理解。」贈獎典禮後舉行高峰對談，由作家楊照主持，邀請須文蔚、廖咸浩、盧郁佳和鍾文音與童偉格座談。

童偉格以描寫家鄉萬里的「王考」、「西北雨」成名，被稱為「新鄉土小說家」，標籤廿年來仍如影隨形。「標籤如此黏著，我願意接受。」但他話鋒一轉，表示要翻轉「新鄉土」的定義，「任何人的故鄉，對別人來說都是異鄉；我也可以透過寫作，把所有的異鄉都變成故鄉的一部分。」前作「西北雨」背景是萬里，「拉波德氏亂數」迅速跳到東歐，童偉格表示：「返鄉的方式也可以是國際接軌，東歐的集中營也可以是萬里的一部分。」

「拉波德氏亂數」的靈感來自童偉格編選兩部台灣白色恐怖文選之後，到東歐集中營參觀。

他表示，台灣大部分的白色恐怖小說，都是在缺乏歷史考據之下，加深加害者與受害者的二元對立。這種對歷史事件的不斷再現，「究竟是重現還是抵銷？」他形容「拉波德氏亂數」是一種「繞路」的舉動，等他準備好找到談論的方式，未來希望完成一本以台灣為舞台的白色恐怖小說。

項國寧指出，今年五月四日聯經出版社剛過五十歲生日，半世紀以來總共出版了七千多位作家的作品、八千多種書、發行量超過四千萬本。聯合報一九五一年創刊以後，七十三年來沒一天停過聯合副刊，就連春節期間也照常出刊，迄今累積了三萬多份版面。聯合報從一九七六年開始舉辦採徵文方式的聯合報文學獎，許多新銳作家都是從聯合報文學獎中邁出文壇步伐。二○一四年轉型為聯合報文學大獎，由七位評審討論投票選出一名作家贈獎。

項國寧憑記憶念出過去十年的聯合報文學大獎得主：陳列、王定國、吳明益、陳育虹、駱以軍、劉克襄、張貴興、郭強生、甘耀明、鍾文音，獲熱烈掌聲。

他表示，十一屆得主中有三位六年級作家，得獎作有詩歌、散文也有小說，類型多元。楊照表示，聯合報文學大獎規定得主必須在三年之內有新作，此一規定讓許多文學大家不敢停筆，鼓勵台灣作家持續寫作與突破。