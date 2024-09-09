全台7地大串連…車友集結「上銬」 爭取重機上國道

重機團體昨天全台大串連，前往石碇、中壢、關西、泰安、南投、古坑、東山等七個國道服務區集結，爭取重機能上國道，並建議先從橫向國道試辦；交通部表示，若獲多數民意支持、檢核績效指標均已改善，並獲地方政府支持，將研議開放重機上國道事宜。

昨天上午，石碇服務區吸引超過百位重機車友群聚，不少車友高舉「自上手銬」手臂，諷刺明明相關法律已經通過，自己上國道卻還犯法。

大型重型機車經營同業全國促進會秘書長洪葦緁帶領大型重機車友十多人穿上「還我路權」「三讀已過、行政怠惰」的Ｔ恤，前往國道一號中壢服務區，在服務區規定活動範圍表達訴求。

重機團體指出，立法院於二○一一年就三讀通過道路交通管理處罰條例修正條文，有條件開放重機行駛國道，立法院也建議交通部，優先開放國道三號、六號、八號等路段來進行試辦。我國於二○○二年加入ＷＴＯ後，重機比照小客車收取牌照稅，卻無法行駛高速公路，這是路權不平等。

交通部高公局說明，雖立法院通過道交條例第九十二條第二項規定，得依交通部公告規定路段時段行駛高速公路，但尚有附帶決議授權交通部應在安全性及風險性有效控管下研議。

大型重機上國道屬全國性公共政策議題，經高公局十一次民調，仍有六成民眾不贊成開放，各地方政府近次徵詢結果顯示不宜、反對或請高公局審慎評估。

高公局表示，今年民調已做完，將提前再辦理明年民調，並重啟新的大重機行駛高快速公路績效檢核案。後續若民調結果獲多數民意支持、檢核績效指標均已改善、同時獲地方政府正面支持，社會整體氛圍對大型重機騎士行為觀感有所改善，再研議報部開放大型重機行駛高速公路事宜，目前將持續關注本議題。