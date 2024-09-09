外送專法 藍白盼速立法

在野黨上會期提出的外送平台管理暨從業人員權益保障法草案，在這次行政法院的判決後再次引起討論，藍白立委昨喊話，期待外送專法在立法院本會期加速研議；綠營立委則認為，是否以立法方式協助，可開放討論。

國民黨、民眾黨立院黨團上會期皆提出「外送平台管理暨從業人員權益保障法」草案，盼強化外送平台、外送員、消費者及合作商家各方權益保障；相關議案已交社福及衛環委員會待審。

民眾黨立委陳昭姿指出，新型經濟型態日益普及，平台業者、外送員和勞務需求者之間衍生的勞動問題愈趨複雜，現行勞動法令未能有效規範，目前僅有部分地方政府各自訂定自治條例，不過，外送員遍及各縣市，再加上工作內容彈性化、零碎化、勞務關係不明確，不易行使集體勞動權。

國民黨立委洪孟楷說，經過與外送平台溝通討論，大家對於立法方向表達正面態度；既然有了新的契機點，非常期待立法院新會期開議後，可優先排案，加速立法。

民進黨團幹事長吳思瑤說，外送員作為新興產業，就業人口眾多，目前確實欠缺法律的規範，不過，是不是要用立法的方式來協助，現行相關的準備有沒有完備，都可以開放討論。

她指出，目前行政部門所推出的優先法案中，尚未有此案，行政部門是否已準備好要用立法方式來處理外送員的權益問題，民進黨團也必須與行政部門溝通。