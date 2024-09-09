聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送專法 藍白盼速立法

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰陳熙文／台北報導

在野黨上會期提出的外送平台管理暨從業人員權益保障法草案，在這次行政法院的判決後再次引起討論，藍白立委昨喊話，期待外送專法在立法院本會期加速研議；綠營立委則認為，是否以立法方式協助，可開放討論。

國民黨、民眾黨立院黨團上會期皆提出「外送平台管理暨從業人員權益保障法」草案，盼強化外送平台、外送員、消費者及合作商家各方權益保障；相關議案已交社福及衛環委員會待審。

民眾黨立委陳昭姿指出，新型經濟型態日益普及，平台業者、外送員和勞務需求者之間衍生的勞動問題愈趨複雜，現行勞動法令未能有效規範，目前僅有部分地方政府各自訂定自治條例，不過，外送員遍及各縣市，再加上工作內容彈性化、零碎化、勞務關係不明確，不易行使集體勞動權。

國民黨立委洪孟楷說，經過與外送平台溝通討論，大家對於立法方向表達正面態度；既然有了新的契機點，非常期待立法院新會期開議後，可優先排案，加速立法。

民進黨團幹事長吳思瑤說，外送員作為新興產業，就業人口眾多，目前確實欠缺法律的規範，不過，是不是要用立法的方式來協助，現行相關的準備有沒有完備，都可以開放討論。

她指出，目前行政部門所推出的優先法案中，尚未有此案，行政部門是否已準備好要用立法方式來處理外送員的權益問題，民進黨團也必須與行政部門溝通。

外送員 民眾黨 溝通

延伸閱讀

高高行判南市外送平台自治條例違法 南市府：將上訴力爭到底

陳水扁為柯文哲羈押有感而發 陳昭姿：是感慨也是疼惜

Foodpanda未幫外送員投強制險遭罰 高高行：南市自治條例違法

外送上樓有難處？他外送兼職曝：即使樂意遇「這狀況」將少接單

相關新聞

「拉波德氏亂數」描寫東歐屠殺史 童偉格摘聯合報文學大獎

第十一屆聯合報文學大獎昨天舉行贈獎典禮，由聯合報執行董事項國寧致贈獎金一百零一萬與獎座給得主童偉格。童偉格以描述東歐大屠...

作家看「亂數」：用讀經之眼走迷宮

小說家童偉格奪下第十一屆聯合報文學大獎的「拉波德氏亂數」，旁徵博引柯慈、莒哈絲等大師著作，文體橫跨小說和散文，讓讀者宛如...

未幫外送員保強制險…Foodpanda挨罰 告贏南市府

台南市政府去年四月針對外送平台業者Foodpanda未幫外送員投保汽車強制險、機車第三人責任險，開罰六萬元，業者不服提起...

外送專法 藍白盼速立法

在野黨上會期提出的外送平台管理暨從業人員權益保障法草案，在這次行政法院的判決後再次引起討論，藍白立委昨喊話，期待外送專法...

全台7地大串連…車友集結「上銬」 爭取重機上國道

重機團體昨天全台大串連，前往石碇、中壢、關西、泰安、南投、古坑、東山等七個國道服務區集結，爭取重機能上國道，並建議先從橫...

健康主題館／居家防跌網 保護老人免摔倒

老人家最怕摔，摔一次帶來的問題就一大堆。根據國外研究顯示，每年約有三分之一的老人發生跌倒事件，在台灣發生率為五分之一；在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。