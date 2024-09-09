星期評論／南2都捷運串接 合作平台須先上軌道

南二都的捷運要連結，還在初期路網規畫階段就出現諸多疑慮。一度傳出高雄捷運北延台南時，跳過南捷底站的嘉南藥理大學、直接銜接奇美博物館站，且兩捷運系統不一樣，要同一條軌道要「無縫接軌」幾乎不可能；然而賴清德政府各項資源正對準大南方，捷運是完善生活機能最重要拼圖，兩市居民引頸期盼，可別留下缺憾。

北高雄湖內、路竹、岡山區等生活圈長年與台南市區密不可分，不少學童到南市區就讀國小到高中，有的上班族也會通勤，北高雄人對台南市區熟悉度更甚於高雄市區，近期台積電到楠梓設廠，岡山、橋頭區逐漸開發，南市歸仁沙崙特區更是發展重中之重，獲證實超微會設研發中心，未來台南與高雄交界，有望形塑成新興市鎮中心。

兩市捷運備受期待串連，但一開始台南捷運紅線規畫南延進入高雄市境內設4個站，因兩市的捷運系統不一作罷，卻改為高捷的岡山路竹延伸線研議往北延進台南，形成「台南不做高雄做」的偏頗輿論；當要討論如何串接，又傳出高捷北延要接壤南捷紅線的奇美站，跳過底站嘉藥站，令在地人預想，屆時奇美站和嘉藥站之間的台南台1線路面，難道兩條捷運軌道並存？幸好民代協調改為接嘉藥站。

決定完相接的站點，才只是第一步。台南捷運考量南市古都路幅，目前採取單軌系統，量體比一般捷運小很多，若完工是國內首個單軌捷運，卻無可避免相容性問題，若在嘉藥大學交會，用地取得是首要難題，另如何讓旅客方便轉乘、能否同個站體建築內換列車？亟需整體且縝密規畫，也難怪南市議員蔡育輝提出，南捷紅線所行經台1線路幅相對寬，是否研議換軌道系統與高捷一致。

半導體、AI浪潮確定進入南台南和北高雄，房市早已上揚，此廊帶必成大南方崛起重鎮，交通建設是未來發展重要關鍵，捷運規畫卻暴露兩都的區域治理還未穩固，抑或中央出面協調？兩市的合作平台，勢必要比捷運「先上軌道」。