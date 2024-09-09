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雨炸花蓮…泥淹鐵路 蘇花公路搶通

聯合報／ 記者王燕華胡瑞玲／連線報導
花蓮昨午後大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供
花蓮昨午後大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供

昨午後大雨狂炸，台9線蘇花公路164.5公里處崇德段昨又坍方，大量泥流淹沒鄰近的北迴線和仁與崇德間鐵軌，鐵公路一度雙向中斷。昨晚公路已先搶通，夜裡預警性封閉，今白天採3時段放行管制。鐵路部分，預估今早8時恢復東正線單線雙向通車。

秀林和平村 今停班課

強降雨影響鐵公路交通，花蓮縣秀林鄉公所宣布，今天和平村停止上班、上課，其餘地區正常上班、上課。

公路局表示，7月下旬凱米颱風過後，蘇花公路164.5k崇德段高達1千公尺上邊坡崩坍，巨量土石仍蓄積於高位邊坡，昨山區強降雨，下午1時30分左右，上邊坡土石如洪流般洩流過公路，並淹沒台鐵崇德至和仁間，161.3公里也水漫流路面。

至於北迴線和仁與崇德段，東、西正線遭土石流覆蓋長度分別為200、150公尺，台鐵公司表示，雨勢趨緩後，花蓮工務段即投入挖土機、推土機等重型機具及人力，展開搶修，預估今上午8時可恢復東正線單線雙向運行，但若又有大雨或土石流，將暫停搶修。因應鐵路狀況，今天二次環島之星觀光列車台北到花蓮間停駛。

配合台9線164.5k單線雙向災害搶修施工交管，今、明天白天3個放行時段，為上午6時至8時、中午12時至下午1時，及下午5時至晚間7時，晚間7時後至隔天清晨6時實施預警性封閉。10日清晨6時以後，恢復原本平日白天施工管制，每天3次放行時段為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時，及下午3時至下午3時20分。

強降雨 花蓮 蘇花公路

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