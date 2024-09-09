聽新聞
test
0:00 / 0:00
王偉忠老派社會觀察曆預購
資深製作人王偉忠為聯合報報時光撰寫「2025老派社會觀察曆」，每頁日曆都是一則老派新聞，他笑說，「老派其實不老，把時間拉長看，曾經流行的，經過幾十年之後，搞不好可以帶出新的生命力，好好觀察這個社會，每一天，都有新鮮事。」
日曆披露王偉忠當年決定簽下大小Ｓ的關鍵，以及林青霞為了過年特別節目學打鼓的清純模樣，還有劉文正、鄧麗君等一代巨的報導。
「2025老派社會觀察曆」現正於嘖嘖平台預購中，欲知更多詳情請洽聯合報報時光專線 02-86925588，分機6133
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言