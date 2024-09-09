王偉忠老派社會觀察曆預購

資深製作人王偉忠為聯合報報時光撰寫「2025老派社會觀察曆」，每頁日曆都是一則老派新聞，他笑說，「老派其實不老，把時間拉長看，曾經流行的，經過幾十年之後，搞不好可以帶出新的生命力，好好觀察這個社會，每一天，都有新鮮事。」

日曆披露王偉忠當年決定簽下大小Ｓ的關鍵，以及林青霞為了過年特別節目學打鼓的清純模樣，還有劉文正、鄧麗君等一代巨的報導。

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