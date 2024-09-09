音波抓節奏 聽障也能當舞者

身障者不只擁有聆賞藝術權利，也可成為享受掌聲的表演者；台灣表演公司大可創藝宣布成立「众月藝創所」，提供專業劇場舞台給身障者發光發熱，並以專業劇團經營模式推動「聽障共創計畫」，上周末在萬座曉劇場推出八支身障舞者自編自舞的舞作「聚．众 」。

「众月藝創所」九位舞者上周彩排時，若不是換場出現手語人員，根本看不出他們跟一般人有何不同。大可創藝創辦人潘思廷表示，正式演出時，舞者靠燈光明暗抓住上場時間，手語老師不必出場。

成員之一高文富正職是空手道教練，某天看到聽障舞蹈家林靖嵐演出震動不已，希望自己也能成為專業舞者；他靠數拍子和感受音波抓住節奏，比一般人付出更多努力才能走上舞台。邱郁茹是高中時迷上韓流男團，期許自己能像偶像勁歌熱舞，得知聽障者成立男團出道，相當振奮。

三位南韓聽障組成男團Big O!cean於四月出道，最新單曲「SLOW」在巴黎帕運期間發表，由於聽障者難準確發音，因此使用AI生成技術改善聲音表現。

「台灣身障表演者往往只能在小圈子演出，或接受企業慈善贊助。」潘思廷表示，台灣劇場的設備、動線對身障者相當不便，聽障舞蹈家林靖嵐一度打算移居到墨西哥發展，在「众月藝創所」成立後決心留在台灣，協助推動對身障表演者友善的劇場環境。

潘思廷指出，台灣現階段「文化平權」往往是協助身障者在一般舞台或職場得到角色與工作，身障者在處處受限的劇場環境中無法成長，也不容易堅持。「众月藝創所」幾乎全由身障者組成，設法說服劇場經營者提供更友善的舞台設備，「希望有天他們站上舞台，沒人分出他們跟一般人的差別」，才是真正「文化平權」。