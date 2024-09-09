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欣賞表演無障礙 歐洲劇場開放用手機

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

劇場看表演時用手機是大忌，但也愈來愈難阻止。為了讓聽障者能在劇場欣賞演出，歐洲劇場逐步開放劇場手機使用，讓聽障者可透過手機看互動字幕、欣賞表演無障礙，加上互動技術在劇場的頻繁使用，未來民眾在劇場使用手機可能成為新常態。然而當劇場可以使用手機，會不會讓更多「地雷觀眾」出現，干擾台上與台下？此一「劇場應該開放使用手機」的辯論正在歐洲劇場界湧現。

維也納城堡劇院和瑞典皇家劇院近年都提供以手機作為字幕的服務，讓觀眾用更舒適方便的方式欣賞非母語戲劇表演。觀眾在演出前用手機下載免費字幕應用程式，演出時選擇適合自己的語言選項，標題是黑底白字，不會干擾其他觀眾的光芒。

大可創藝創辦人潘思廷指出，在台灣，若想帶聽障者進專業劇場看表演，得先找到提供與允許使用手機字幕的表演單位和表演場所，進去後還必須向周圍觀眾解釋使用手機的必要性。但在歐洲的許多劇場，提供手機字幕已是常態。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「劇場字幕」確實是文化平權必須思考的議題，也是兩廳院近年一直想解決的問題。如果手機字幕技術發展成熟、對旁人的影響也不大，她認為值得嘗試。兩廳院曾做過可顯示字幕的智慧眼鏡，但設備過重無法長期使用。

兩廳院 劇場 觀眾

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