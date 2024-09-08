土石泥流淹鐵軌 台鐵北迴線明早搶通單線通行

今天午後陣雨造成台鐵北迴線和仁=崇德路線交通中斷，台鐵花蓮工務段投入重型機具及人力搶修，預估明早8時完成，恢復東正線單線雙向通行。

台鐵表示，因雨勢趨緩，花蓮工務段已經投入挖土機、推土機等重型機具及搶修人力，投入土石清運、軌道檢查、號誌測試、電力巡查、試運轉等搶修程序，預估9月9日上午8時完成，恢復東正線單線雙向運行，但若又有大雨或土石流，考量工程人員安全將暫停搶修，可能影響搶通時間，請旅客注意台鐵公司公告。