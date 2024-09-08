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土石泥流淹鐵軌 台鐵北迴線明早搶通單線通行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台鐵北迴線因大雨造成土石泥流淹沒軌道，和仁=崇德路線下午中斷，經工程人員搶修，預估明早8時東正線恢復單線雙向通行。記者王燕華／翻攝
台鐵北迴線因大雨造成土石泥流淹沒軌道，和仁=崇德路線下午中斷，經工程人員搶修，預估明早8時東正線恢復單線雙向通行。記者王燕華／翻攝

今天午後陣雨造成台鐵北迴線和仁=崇德路線交通中斷，台鐵花蓮工務段投入重型機具及人力搶修，預估明早8時完成，恢復東正線單線雙向通行。

台鐵表示，因雨勢趨緩，花蓮工務段已經投入挖土機、推土機等重型機具及搶修人力，投入土石清運、軌道檢查、號誌測試、電力巡查、試運轉等搶修程序，預估9月9日上午8時完成，恢復東正線單線雙向運行，但若又有大雨或土石流，考量工程人員安全將暫停搶修，可能影響搶通時間，請旅客注意台鐵公司公告。

因應鐵路狀況，明天二次環島之星觀光列車台北=花蓮間停駛；此外，因受和仁=崇德間路線中斷影響，旅客可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費；另乘車票經中斷區間於路線恢復通車前辦理退票，亦免收手續費。

台鐵北迴線因大雨造成土石泥流淹沒軌道，和仁=崇德路線下午中斷，經工程人員搶修，預估明早8時東正線恢復單線雙向通行。記者王燕華／翻攝
台鐵北迴線因大雨造成土石泥流淹沒軌道，和仁=崇德路線下午中斷，經工程人員搶修，預估明早8時東正線恢復單線雙向通行。記者王燕華／翻攝

台鐵 花蓮

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