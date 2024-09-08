蘇花公路、北迴鐵路中斷 海陸空交通疏運一次看

花蓮受到強降雨影響，日前因颱風、地震中斷的台鐵崇德段及蘇花公路，今（8）日再度因大雨中斷。東部民眾也因此無法順利往來，為此民航局緊急協調，因應東部鐡路中斷，立榮航空今晚與明（9）日上午各一班往返台北-花蓮；華信航空則是明日一班台中-花蓮，後續民航局將繼續協調。

花蓮山區今日下午下起大雨，台9線蘇花路廊崇德段164.5公里上邊坡土石如洪流般洩流過公路，造成雙向交通受阻，也因泥流溢流進台鐵崇德至和仁間東正線K56＋950，鐵路預警封閉雙向不通，花蓮車站下午湧現大批換票人潮。

為因應花蓮往返台北唯一的鐵公路暫時中斷，民航局也協調航空公司加開班次，目前立榮與華信都已配合加開協助疏運；另，公路局指出，蘇花公路今(8)日下午13時於匯德-崇德路段發生降雨，下午14時發生無預警強降雨，致使台9線162.9k匯德隧道南端發生水瀑夾帶土石、163.7及163.9發生土石流，已於下午16時15分搶通單線。

公路局說，164.5k崇德路段因發生巨量持續性土石流，不僅漫淹公路且溢淹過鐵路，造成鐵、公路中斷，在現場搶修團隊於雨勢趨緩、考量施工安全前提下，立即辦理搶修作業後，已於19時搶通，目前進行上邊坡囚沙空間開挖作業，避免土石泥水漫流路面，以確保19：30開放通行安全。

此外，公路局表示，依據氣象情資台9線崇德路段夜間21時30分後將再有對流形成，降雨機率提高，為避免入夜再生成土石流造成災阻，蘇花公路和仁-崇德路段將於19：30至21：30開放通行後，進行夜間預警性封閉作業，以確保用路人安全。

至於鐵路方面，台鐵表示，受土石流影響，台鐵崇德=和仁目前雙線不通，將等現場土石穩定後，在兼顧安全情況下，立即展開搶修工作。為加強旅客疏運，南迴線對號列車全面開放站票，並已於傍晚17時01分加開花蓮往新左營對號列車，另預計晚間7時前再加開一列花蓮往新左營全車自由席新自強號。