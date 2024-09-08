快訊

小草哭了！首場開講近3小時落幕 支持者與黃國昌相擁喊「加油」

蘇花嚴重坍方交通不穩 花蓮秀林鄉和平村明天停班課

U23世界盃／把尼加拉瓜兩分砲變不見還是輸 中華隊3連敗

蘇花公路、北迴鐵路中斷 海陸空交通疏運一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供

花蓮受到強降雨影響，日前因颱風、地震中斷的台鐵崇德段及蘇花公路，今（8）日再度因大雨中斷。東部民眾也因此無法順利往來，為此民航局緊急協調，因應東部鐡路中斷，立榮航空今晚與明（9）日上午各一班往返台北-花蓮；華信航空則是明日一班台中-花蓮，後續民航局將繼續協調。

花蓮山區今日下午下起大雨，台9線蘇花路廊崇德段164.5公里上邊坡土石如洪流般洩流過公路，造成雙向交通受阻，也因泥流溢流進台鐵崇德至和仁間東正線K56＋950，鐵路預警封閉雙向不通，花蓮車站下午湧現大批換票人潮。

為因應花蓮往返台北唯一的鐵公路暫時中斷，民航局也協調航空公司加開班次，目前立榮與華信都已配合加開協助疏運；另，公路局指出，蘇花公路今(8)日下午13時於匯德-崇德路段發生降雨，下午14時發生無預警強降雨，致使台9線162.9k匯德隧道南端發生水瀑夾帶土石、163.7及163.9發生土石流，已於下午16時15分搶通單線。

公路局說，164.5k崇德路段因發生巨量持續性土石流，不僅漫淹公路且溢淹過鐵路，造成鐵、公路中斷，在現場搶修團隊於雨勢趨緩、考量施工安全前提下，立即辦理搶修作業後，已於19時搶通，目前進行上邊坡囚沙空間開挖作業，避免土石泥水漫流路面，以確保19：30開放通行安全。

此外，公路局表示，依據氣象情資台9線崇德路段夜間21時30分後將再有對流形成，降雨機率提高，為避免入夜再生成土石流造成災阻，蘇花公路和仁-崇德路段將於19：30至21：30開放通行後，進行夜間預警性封閉作業，以確保用路人安全。

至於鐵路方面，台鐵表示，受土石流影響，台鐵崇德=和仁目前雙線不通，將等現場土石穩定後，在兼顧安全情況下，立即展開搶修工作。為加強旅客疏運，南迴線對號列車全面開放站票，並已於傍晚17時01分加開花蓮往新左營對號列車，另預計晚間7時前再加開一列花蓮往新左營全車自由席新自強號。

台鐵 土石流 民航局 花蓮 蘇花公路

延伸閱讀

東部鐵公路中斷…交長急開會議 高鐵晚間10點45分加開1班次

土石流中斷東部交通 鐵公路、航運疏運接駁一次看

開放兩小時！蘇花台9線崇德段晚間7點半搶通 9點半再預警封閉

蘇花鐵公路中斷…台鐵、立榮加班疏運 預估搶通時間曝光

相關新聞

第11度挑戰！74歲馬英九「日月潭最後一泳」 與2.2萬人齊拚3公里長泳

日月潭萬人泳渡於下周日（15日）登場，今年有2萬2606人報名，雖較去年減少2030人，縣府仍預估能創造上億元商機。前總...

未來一周溼答答！明起雨勢兩階段變化 還有熱帶擾動恐生成

未來1周溼答答。中央氣象署預報員林定宜表示，明後2天台灣受低氣壓影響，北部、東北部有較大雨勢，雖周三雨勢趨緩，但周四起水...

蘇花鐵公路中斷…台鐵、立榮加班疏運 預估搶通時間曝光

台9線蘇花公路164.5公里處崇德段今天午後因大雨坍方，泥流淹沒鄰近的北迴線和仁與崇德間鐵軌，東、西正線被覆蓋長度分別為...

萬名軍人領雙倍薪…郵局追3.8億還剩40萬 交通部急召檢討會

中華郵政公司近日發生台中民權路郵局發放薪資重複入帳情況，共約1萬筆、總金額達3.8億元需火速追回。交通部今邀集中華郵政公...

影／大雨土石流亂東部交通 旅客擠爆花蓮車站急問「何時通？」

花蓮山區今天中午過後下起大雨，造成花蓮往北鐵公路交通雙雙中斷，打亂東部交通，適逢周日，不少急著北返的旅客塞爆花蓮火車站大...

土石流中斷東部交通 鐵公路、航運疏運接駁一次看

蘇花公路今下午1時於匯德至崇德路段發生降雨，下午2時發生無預警強降雨，致使台9線162.9k匯德隧道南端發生水瀑夾帶土石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。