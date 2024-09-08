東部鐵路中斷台鐵急搶修 明早8時恢復單向雙向運行

蘇花公路今下午因強降雨，崇德至和仁區段鐵公路中斷，台鐵表示，因雨勢趨緩，花蓮工務段已經投入挖土機、推土機等重型機具及搶修人力，開始工務搶修，預估明早8時完成，恢復東正線單線雙向運行。

東部交通搶修及疏運，台鐵說明，因雨勢趨緩，花蓮工務段已經投入挖土機、推土機等重型機具及搶修人力，開始工務搶修。搶修程序包括土石清運、軌道檢查、號誌測試、電力巡查、試運轉，預估將於9月9日早上8時完成，恢復東正線單線雙向運行。

台鐵表示，搶修作業將以安全為前提，如遇大雨或土石流，搶修工作將暫停，可能影響搶通時間。請旅客及民眾隨時注意臺鐵公司相關公告。