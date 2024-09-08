快訊

小草哭了！首場開講近3小時落幕 支持者與黃國昌相擁喊「加油」

蘇花嚴重坍方交通不穩 花蓮秀林鄉和平村明天停班課

U23世界盃／把尼加拉瓜兩分砲變不見還是輸 中華隊3連敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東部鐵路中斷台鐵急搶修 明早8時恢復單向雙向運行

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供

蘇花公路今下午因強降雨，崇德至和仁區段鐵公路中斷，台鐵表示，因雨勢趨緩，花蓮工務段已經投入挖土機、推土機等重型機具及搶修人力，開始工務搶修，預估明早8時完成，恢復東正線單線雙向運行。

東部交通搶修及疏運，台鐵說明，因雨勢趨緩，花蓮工務段已經投入挖土機、推土機等重型機具及搶修人力，開始工務搶修。搶修程序包括土石清運、軌道檢查、號誌測試、電力巡查、試運轉，預估將於9月9日早上8時完成，恢復東正線單線雙向運行。

台鐵表示，搶修作業將以安全為前提，如遇大雨或土石流，搶修工作將暫停，可能影響搶通時間。請旅客及民眾隨時注意臺鐵公司相關公告。

另外，明（9日）2次環島之星觀光列車台北=花蓮間停駛。

今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供

台鐵 花蓮

延伸閱讀

東部鐵公路中斷…交長急開會議 高鐵晚間10點45分加開1班次

蘇花鐵公路中斷…台鐵、立榮加班疏運 預估搶通時間曝光

影／大雨土石流亂東部交通 旅客擠爆花蓮車站急問「何時通？」

高鐵延伸屏東路線年底決定 台鐵六塊厝站先規畫動工

相關新聞

第11度挑戰！74歲馬英九「日月潭最後一泳」 與2.2萬人齊拚3公里長泳

日月潭萬人泳渡於下周日（15日）登場，今年有2萬2606人報名，雖較去年減少2030人，縣府仍預估能創造上億元商機。前總...

未來一周溼答答！明起雨勢兩階段變化 還有熱帶擾動恐生成

未來1周溼答答。中央氣象署預報員林定宜表示，明後2天台灣受低氣壓影響，北部、東北部有較大雨勢，雖周三雨勢趨緩，但周四起水...

蘇花鐵公路中斷…台鐵、立榮加班疏運 預估搶通時間曝光

台9線蘇花公路164.5公里處崇德段今天午後因大雨坍方，泥流淹沒鄰近的北迴線和仁與崇德間鐵軌，東、西正線被覆蓋長度分別為...

萬名軍人領雙倍薪…郵局追3.8億還剩40萬 交通部急召檢討會

中華郵政公司近日發生台中民權路郵局發放薪資重複入帳情況，共約1萬筆、總金額達3.8億元需火速追回。交通部今邀集中華郵政公...

影／大雨土石流亂東部交通 旅客擠爆花蓮車站急問「何時通？」

花蓮山區今天中午過後下起大雨，造成花蓮往北鐵公路交通雙雙中斷，打亂東部交通，適逢周日，不少急著北返的旅客塞爆花蓮火車站大...

土石流中斷東部交通 鐵公路、航運疏運接駁一次看

蘇花公路今下午1時於匯德至崇德路段發生降雨，下午2時發生無預警強降雨，致使台9線162.9k匯德隧道南端發生水瀑夾帶土石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。