東部鐵公路中斷…交長急開會議 高鐵晚間10點45分加開1班次

蘇花公路今下午因強降雨，崇德至和仁區段鐵公路中斷，交通部長陳世凱與3位次長，在台鐵公司召開災害應變會議，陳世凱表示，在安全第一原則下，全力加派人力與機具搶通，並在搶修復建工程尚未完成前，啟動鐵公路疏運計畫，另請民航局協調增開班機、航港局就海運備援預先進行整備。

交通部召開應變會議，公路局、台鐵會中針東部交通搶修及疏運進行報告。台鐵表示，今下午2時起，和仁崇德間東正線預警性封鎖；台北往花蓮方向之列車行駛至和仁站止、花蓮往台北方向停駛。目前旅客列車南下對號列車行駛至羅東，區間車行駛至和仁；北上列車全部行駛至花蓮。

公路局表示，今下午3時30分已安排搶修機具進場，期間曾有90餘部大小車輛受困匯德至崇德間，目前公路局已搶通北端162.9k，北返車流已疏離。另正全力搶修164.5k，並協同花蓮和平派出所警力進行南行車輛轉向北返勸離中。

陳世凱表示，在搶修過程中同仁安全與旅客安全一樣重要，目前受困公路等待南行車輛的安全務必請公路局協同地方政府單位密切注意。此外，交通部在蘇花路廊鐵公路災害聯防於此次發揮預警功效，第一時間封閉土石流溢流路段，並加強現場監控，以避免災害發生。

為有效舒緩花蓮交通運輸需求，陳世凱要求，陸運、海運與空運同時啟動疏運措施。陸運部分，南迴線對號列車全面開放站票，並於下午5時01分與晚間7時，各加開花蓮站往新左營站新自強號全車自由席列車，同時台鐵將配合公路搶通後，辦理公路接駁。

高鐵公司今日晚間10時45分加開一列新左營站至南港站列車全車自由座，接駁台鐵旅客；空運部分，民航局協調航空公司於9月8日晚上及9月9日早上加開台北至花蓮往返各1班，並於9月9日加開台中至花蓮往返1航班；海運部分，已預作蘇花海運備援準備，待9月9日視鐵公路搶通狀況，即時啟動。