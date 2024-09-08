靠「養石頭」排解孤獨？ 專家：你需要的其實是「情感依託」

養石頭蔚為一種風潮，這股「石頭風」由南韓開始，流行到中國大陸，許多人將石頭貼上眼睛，好好打扮，還有專用的飼養盒、房間等，甚至可以帶著石頭一起外出用餐；外界認為，這是在工作、生活壓力大時，一種舒壓、療癒的解方。醫師表示，這是現代人尋求心理、情感寄託的方式，但須注意在尋求關注時，應多注意自身情緒的反應，當不再被關注時，當心負面情緒反噬。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，人需要感情的寄託，很多人會養貓、養狗，但需要負起餵食、清掃等責任，但年輕人可能不想承擔過重的責任或照顧成本，而把心理寄託轉到其他面向，如可以養育虛擬寵物或虛擬人物的手遊，甚至是不具生命的石頭等。

其實，養石頭最早開始是一種自嘲的概念，指現在的生活費用昂貴，可能連自己都養不起，只養的起石頭，沒想到放到網路上後，推波助瀾，成為一種流行，許多人開始為石頭裝扮，成為一種擬人狀態，以獲得情感寄託。另一方面，養石頭的這一群人，在網路上形成一個社群，這一群人可以互相交流、聯繫，看看誰的石頭比較好看，造成效應愈來愈廣。

李俊宏說，隨著工商業社會發展，現代人十分忙碌，每個人生活圈相對小，平時就是上班、下班，下班後也沒時間與朋友、同事外出實體相聚，反而多是利用網路交流，心理上多少會有些孤獨感，或出現社交恐懼，無法與他人建立關係，而把這整種孤獨感投射到其他事物，喜歡養石頭的人，內心或許都有一點孤獨感。

「內心有一點孤獨感的族群，正在慢慢的增加。」李俊宏指出，此類需要心理寄託的感覺，如果長時間沒有被滿足，恐會影響身心建康須多加關注，「並不是說養石頭的行為，對或不對」，而是背後的原因值得更深入了解，這樣的行為是否為受到孤獨的影響，因為「你需要的不完全是石頭，而是情感上的依託」。

李俊宏指出，但如果小朋友想要養石頭，其實家長不一定要反對，反而可以從中了解孩子的想法，多與孩子交流，並鼓勵孩子多與其他人互動，建立良好的人際關係，待養石頭的風潮過去，孩子會再尋找下一個寄託，但在這次養石頭中所培養的人際能力，將成為孩子未來人生的資產。

李俊宏說，人是群體的動物，總希望自己生活的點點滴滴，可以和其他人分享，或許透過養石頭的社群交流來獲得心理寄託，但在社群與他人互動時，應要隨時注意自己的心情變化，若自己養的石頭不被關注時，情緒上可能受到影響，孤獨感會慢慢變成焦慮、憂鬱，甚至出現身心壓力等負面行為，可能會有心悸、腸胃道不適、胃食道逆流等像，甚至出現手腳麻木等神經症狀，就要更注意。