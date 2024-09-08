台鐵二水-林內站水淹軌道 改單線雙向行駛、集集線暫停駛

午後雷陣雨狂大，不僅導致台鐵崇德至和仁段遭大量土石淹沒軌道，傍晚二水站、林內站也發生軌道淹水情況，目前二水至林內單線行車，集集線停駛。

大雨不斷、台鐵災情頻傳，今下午5時20分起，二水車站站內東正線及林內站東正線，因發生水淹軌道災情，目前僅採以西正線單線雙向行車方式，集集線則暫時停駛。

蘇花公路部分，交通部公路局表示，預估晚間7點半搶通，開放通行至晚間9點半後再預警性封閉；台鐵部分，晚間7時已再加開一列花蓮往新左營全車自由席新自強號；為接駁432次旅客於新左營站銜接高鐵列車，已協調高鐵公司加開一列全車自由席列車。

台鐵更新資訊指出，晚間6時32分起，二水站內3股水退，二水至林內間恢復雙線行車，二水站內4股積水於晚間7時13分退去；另外，集集線自2921次起恢復正常行駛。