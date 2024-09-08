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中秋佳節加颱風影響 台南帶殼牡蠣小漲2成

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中秋團聚節慶習俗及活動，帶動消費需求，為維護消費者權益，台南市法制處近期與市場處、衛生局等單位聯合稽查，前往全市7家知名月餅名店、4家連鎖大賣場、9處傳統市場及安平區剖蚵場等，實地瞭解中秋月餅及應景烤肉生鮮食材的價格、供應與食品安全衛生等情形。圖／南市法制處提供
中秋團聚節慶習俗及活動，帶動消費需求，為維護消費者權益，台南市法制處近期與市場處、衛生局等單位聯合稽查，前往全市7家知名月餅名店、4家連鎖大賣場、9處傳統市場及安平區剖蚵場等，實地瞭解中秋月餅及應景烤肉生鮮食材的價格、供應與食品安全衛生等情形。圖／南市法制處提供

中秋佳節即將來臨，台南市法制處近期針對應節食商品物價變動與供貨情形訪查，其中，蛋黃酥及月餅少數品項因奶油、麻糬等原物料成本增加，價格調漲約1成，不過，多數品項均維持去年價格。至於中秋烤肉應景的文蛤及帶殼牡蠣，因受凱米颱風影響，產量減少加上節日需求量增加，價格較去年同期約有1至2成漲幅。

法制處表示，中秋團聚節慶習俗及活動，帶動消費需求，為維護消費者權益，近期與市場處、衛生局等單位聯合稽查，前往全市7家知名月餅名店、4家連鎖大賣場、9處傳統市場及安平區剖蚵場等，實地瞭解中秋月餅及應景烤肉生鮮食材的價格、供應與食品安全衛生等情形。

其中，蛋黃酥、月餅的店家及賣場多數品項均維持去年價格未做調整，依食材不同，每顆售價約落在在48元至90元間，不過有業者表示，少數品項因應奶油、麻糬等原物料成本增加，今年微調售價，漲幅約1成。另外，賣場少數進口廣式月餅禮盒也較去年同期調漲約1成。

針對生鮮食材部分，豬肉、雞翅、雞腿等與中元節時價格差不多，供應量無虞，而中秋烤肉應景的文蛤及帶殼牡蠣，因受凱米颱風影響產量減少及節日需求，較去年同期約有1至2成的漲幅，帶殼牡蠣依大小品質不同，價格落在每台斤100元至200元間；有業者預估，因應中秋節需求量漸增，雞腿及海鮮類恐將視情形調整價格。

另外，蔬果類原受凱米颱風影響價格上漲，目前部分葉菜類及小黃瓜價格已下跌回穩，但高麗菜、玉米、青椒與水果類如紅龍果、香蕉、木瓜等，因復育期較長，目前價格尚未回穩；中秋盛產的文旦柚子價格與去年大致相同。此外，大賣場販售的烤肉用品如烤肉架及木炭等，價格也多與去年相同。

中秋佳節即將來臨，台南市法制處近期針對應節食商品物價變動與供貨情形訪查，其中，蛋黃酥及月餅少數品項因奶油、麻糬等原物料成本增加，價格調漲約1成，不過，多數品項均維持去年價格未做調整。圖／南市法制處提供
中秋佳節即將來臨，台南市法制處近期針對應節食商品物價變動與供貨情形訪查，其中，蛋黃酥及月餅少數品項因奶油、麻糬等原物料成本增加，價格調漲約1成，不過，多數品項均維持去年價格未做調整。圖／南市法制處提供

中秋節 凱米颱風 月餅

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