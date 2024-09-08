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土石流中斷東部交通 鐵公路、航運疏運接駁一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大雨打亂東部交通，花蓮北上鐵公路中斷，大批旅客在花蓮火車站苦候。記者王燕華／攝
大雨打亂東部交通，花蓮北上鐵公路中斷，大批旅客在花蓮火車站苦候。記者王燕華／攝

蘇花東路今下午1時於匯德至崇德路段發生降雨，下午2時發生無預警強降雨，致使台9線162.9k匯德隧道南端發生水瀑夾帶土石、163.7及163.9發生土石流，交通部公路局預估，今晚間7點半搶通，開放通行至21時30分後，進行夜間預警性封閉。

配合辦理台9線164.5k單線雙向災害搶修施工交維管制，和仁至崇德路段將持續進行施工管制，管制位置北端為台9線仁水隧道北口前（台9線154.8K），南端為崇德管制站（台9線165.7K），管制措施包含，9月8日至9月9日：管制期間每日放行3次，放行時間為上午6至8點、中午12點至下午1點、下午5點至晚間7點。

9月8日夜間（19：00~隔天清晨06：00）仍實施預警性封閉管制；9月9日以後，平日早上8點至下午5點施工管制，管制期間每日放行3次，放行時段為上午10點至10點20分、中午12點至下午1點、下午3點至3點20分，夜間（17：00至隔日08：00）及假日全天不管制；另行時段內到達管制點和仁（154.8K）、崇德（165.7k)車輛將全數放行。

台鐵部分，為加強旅客疏運，南迴線對號列車全面開放站票，並已於今（8日）下午5時01分加開花蓮往新左營對號列車；晚間7時前再加開一列花蓮往新左營全車自由席新自強號；為接駁432次旅客於新左營站銜接高鐵列車，已協調高鐵公司加開一列全車自由席列車。

航空部分，民航局表示，因應東部鐡路中斷，已啟動航班疏運，加班機資訊包蘭，立榮今晚、明早各1班北花；華信明天1班中花；後續民航局會繼續協調。

台鐵 土石流 民航局 花蓮 高鐵

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