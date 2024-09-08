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第11度挑戰！74歲馬英九「日月潭最後一泳」 與2.2萬人齊拚3公里長泳

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
前總統馬英九（中）去年以2小時48分成功泳渡日月潭後，被攙扶上岸，下周日（9月15日）將第11度挑戰。本報資料照片
前總統馬英九（中）去年以2小時48分成功泳渡日月潭後，被攙扶上岸，下周日（9月15日）將第11度挑戰。本報資料照片

日月潭萬人泳渡於下周日（15日）登場，今年有2萬2606人報名，雖較去年減少2030人，縣府仍預估能創造上億元商機。前總統馬英九則第11度挑戰全程，但他明年將超過75歲達泳渡年齡上限，今年很可能是他在「日月潭的最後一泳」。

日月潭萬人泳渡全程約3公里，自1983年開始舉辦，至今已41年，其中2年停辦，一次是2005年的龍王颱風過境，再來就是2021年受新冠肺炎疫情影響；泳渡活動規模更是逐年擴大，從最初的580人，現在則連年突破2萬人。

南投縣政府公布，今年的萬人泳渡共有2萬2606人報名，其中國際泳者有38國365人，身障泳士則有179人，總人數相較於去年的2萬4636人，雖少了2030人，但預計仍能吸引泳客及其親友約5萬人，為地方創造1億2500萬元商機。

縣府表示，曾經10次泳渡日月潭的前總統馬英九，74歲的他今年將第11度挑戰3公里長泳，而他過去最佳成績1小時37分，2020年為2小時3分，但前年僅游出2小時50分，去年則進步2分鐘，以成功達標後以2小時48分完賽。

縣府人員也透露，日月潭泳渡有年齡限制，限定8歲以上、75歲以下，並以當年度活動日期為標準，因泳渡通常在9月中旬前後舉辦，馬前總統生日是在7月，所以明年泳渡時會超過年齡上限，今年應該就是馬英九在「日月潭的最後一泳」。

74歲的前總統馬英九（中） 今年將第11度參加日月潭萬人泳渡活動。本報資料照片
74歲的前總統馬英九（中） 今年將第11度參加日月潭萬人泳渡活動。本報資料照片
前總統馬英九（右下）去年以2小時48分成功泳渡日月潭，下周日（15日）將第11度挑戰。本報資料照片
前總統馬英九（右下）去年以2小時48分成功泳渡日月潭，下周日（15日）將第11度挑戰。本報資料照片
前總統馬英九去年以2小時48分成功泳渡日月潭，下周日（9月15日）將第11度挑戰。本報資料照片
前總統馬英九去年以2小時48分成功泳渡日月潭，下周日（9月15日）將第11度挑戰。本報資料照片

日月潭 馬英九

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