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蘇花公路搶通 將開放2小時夜間預警封閉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台9線蘇花公路崇德段午後因大雨造成坍方，公路單位持續搶修，目前已搶通，晚間7時30分將開放通行2小時後，實施夜間預警性封閉。記者王燕華／翻攝
台9線蘇花公路崇德段午後因大雨造成坍方，公路單位持續搶修，目前已搶通，晚間7時30分將開放通行2小時後，實施夜間預警性封閉。記者王燕華／翻攝

台9線蘇花公路下午因匯德至崇德路段發生強降雨，164.5k崇德路段大量土石泥流漫淹公路還淹過鐵軌，造成鐵公路中斷。公路局在雨勢趨緩後展開搶修，晚間7時搶通，預計晚間7時30分至9時30分開放通行2小時後，夜間性預警封閉，明天恢復平日白天3次放行的時段性管制。

公路局南澳工務段表示，因午後大雨，台9線162.9k匯德隧道南端發生水瀑夾帶土石、163.7及163.9發生土石流，下午4時15分都已搶通單線；至於164.5k崇德路段因上邊坡在颱風後蓄積大量土石，大雨後發生巨量持續性土石流，不僅漫淹公路且溢淹過鐵路，造成鐵、公路中斷。

南澳工務段表示，搶修團隊在雨勢趨緩、考量施工安全前提下展開搶修，晚間7時搶通，正進行上邊坡囚沙空間開挖作業，避免土石泥水漫流路面，晚間7時30分將恢復通行。不過，氣象署預估台9線崇德路段晚間9時30分後降雨機率提高，為避免大雨成災，和仁至崇德路段將於晚間9時30分後進行夜間預警性封閉。

配合台9線164.5k單線雙向災害搶修施工交管，明天起將有平日上午8時至晚間5時施工管制，管制期間有3個放行時段，為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時及下午3時至3時20分，管制位置北端為台9線仁水隧道北口前(台9線154.8K)，南端為崇德管制站(台9線165.7K)。

台9線蘇花公路崇德段午後因大雨造成坍方，公路單位持續搶修，目前已搶通，晚間7時30分將開放通行2小時後，實施夜間預警性封閉。記者王燕華／翻攝
台9線蘇花公路崇德段午後因大雨造成坍方，公路單位持續搶修，目前已搶通，晚間7時30分將開放通行2小時後，實施夜間預警性封閉。記者王燕華／翻攝

土石流 蘇花公路

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