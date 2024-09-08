開放兩小時！蘇花台9線崇德段晚間7點半搶通 9點半再預警封閉

蘇花東路今下午1時於匯德至崇德路段發生降雨，下午2時發生無預警強降雨，致使台9線162.9k匯德隧道南端發生水瀑夾帶土石、163.7及163.9發生土石流，交通部公路局表示，已於下午4時15分搶通單線，另164.5k崇德路段因發生巨量持續性土石流，在雨勢趨緩後緊急搶修，已於晚間7時搶通，目前進行上邊坡囚沙空間開挖作業，以確保晚間7點半開放通行的安全。

公路局表示，依據氣象情資台9線崇德路段夜間9時30分後將再有對流形成，降雨機率提高。為避免入夜再生成土石流造成災阻，蘇花公路和仁至崇德路段將於晚間7時30分至9時30分開放通行後，進行夜間預警性封閉作業，以確保用路人安全。

公路局說明，配合辦理台9線164.5k單線雙向災害搶修施工交維管制，和仁至崇德路段將持續進行施工管制，管制位置北端為台9線仁水隧道北口前（台9線154.8K），南端為崇德管制站（台9線165.7K），管制措施如下：

一、9月8日~9月9日：管制期間每日放行3次，放行時段： ●上午6:00~8:00 ●中午12:00~13:00 ●下午17:00~19:00 9月8日夜間（19：00~隔（9日）清晨06：00）仍實施預警性封閉管制 二、9月9日以後，平日08：00~17：00施工管制，管制期間每日放行3次，放行時段： ●上午10:00~10:20 ●中午12:00~13:00 ●下午15:00~15:20 夜間（17：00至隔日08：00）及假日全天不管制 三、放行時段內到達管制點和仁（154.8K）、崇德（165.7k)車輛將全數放行。

公路局表示，依據氣象情資，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，且0403地震後上邊坡尚處於較不穩定狀況，前述放行（含非管制）時段內，將依天候及道路巡查結果不排除有暫停放行之可能；行經災修工區如遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，屆時請配合依人員指揮引導通行。