健康主題館／居家防跌網 保護老人免摔倒

老人家最怕摔，摔一次帶來的問題就一大堆。根據國外研究顯示，每年約有三分之一的老人發生跌倒事件，在台灣發生率為五分之一；在長照機構或護理之家中，跌倒發生機率更高，超過一半的失能長者每年跌倒至少一次，且女性跌倒風險高於男性。跌倒已成為威脅老人健康安全的隱形殺手。

老人自身疾病造成跌倒

造成老人家跌倒原因，可分為內在因素和外在因素。內在因素是指老人自身疾病引起的問題所造成的跌倒，包括視力不好、手腳不靈活、糖尿病患神經病變，或罹患巴金森氏症後平衡感不佳等。

家中環境不佳也會致禍

影響跌倒的外在因素，主要來自環境與藥物，環境包括地板濕滑、雜物堆積、走道光線不足等，都容易導致老人家跌倒。藥物的影響不容小覷，尤其是安眠藥，研究顯示有服用安眠藥習慣的老人，跌倒風險比沒服用者高出許多。

建議老年人應避免依賴藥物來改善睡眠；抗憂鬱、抗焦慮、抗癲癇等藥物，降血壓藥可能造成病人姿勢性低血壓，也都會增加跌倒機率，因此，在分析病人跌倒原因時，首先應詢問是否服用這些藥物。

跌倒後可能導致輕微至嚴重的傷害，包括骨折、腦出血、甚至死亡。全球每30秒就有一人因跌倒而死亡，統計顯示，每100位跌倒者中有50人無恙，10人受輕微傷害，大約5至10%會受重傷害。就有80多歲長者原本很健康，卻因為更換家中燈泡不慎摔落，導致腦出血住院，長者實應避免危險活動。

跌倒後要小心腦內出血

一旦長者不小心跌倒後，應立即檢查有無受傷，若有受傷應立即送急診而非門診。急診能迅速緊急處理傷口，並評估是否需進一步安排檢查，尤其是在有撞擊頭部情況下，當下也許無外傷出血，但可能經過一兩個月後才發現腦內已有一大片血塊，這是種潛在危險，需早期發現及治療；如果老人家跌倒出現手腳無力、行走不穩、劇烈頭痛等症狀，應立即就醫，避免延誤治療。

預防長者跌倒要從源頭解決，首先應釐清發生跌倒的原因，除了詢問本人以外，也應向現場目擊者瞭解情況。此外，也要詢問長者的疾病史，看看是否有易引起昏倒跌倒的疾病，例如貧血、低血壓。

腳無力應多訓練肌耐力

對於站不穩或腳無力的老人，可以透過平衡與肌力訓練改善，尋求復健科醫師、物理治療師及職能治療師的幫助，以提升平衡感與肌耐力；如果因白內障等視力問題造成跌倒，則應盡速就醫治療；老人家應增加攝取鈣及維生素D，並到戶外曬太陽，來增進骨力。

外在因素方面，應檢視藥物使用狀況，避免使用易造成跌倒的藥物。家中環境安全也需檢視，例如清理地面雜物或雜線、自身鞋子止滑效果適當，太滑或太粗糙都容易造成跌倒；環境中增設扶手及無障礙設施，是預防老人跌倒好方法。

其實不只是長者，只要家中有虛弱、行動不便的家人，都應該一起來來預防跌倒，共同建構一個防跌保護網，為家人提供一個更安全、更有保障的生活環境。