健康名人堂／推動健康台灣 從電子處方箋做起

台灣將於明年邁入超高齡社會，即65歲以上人口逾20%，台灣僅7年就從高齡社會（65歲以上占14%）邁入超高齡社會，代表65歲以上人口以每年近1%比率上升，是世界之最。另據行政院統計處公布， 111年健保醫療費用申報，65歲以上門診占38.9%，住院占47.9%，可預見高齡人口持續增加，未來占比或總金額都將持續成長。

預估健保總額也將在明年突破9千億元大關，台灣健保素有「世界最好」的美名，然而在健保開辦近30年後的今天，改革迫在眉睫。

台灣不健康餘命8.6年

健保制度造就高可近性及可負擔性的高品質醫療，多次獲國際肯定，依據國際資料庫Numbeo今年2月公布，台灣於「醫療照護指數 （Health Care Index）」第12次蟬聯世界第一，國人平均壽命亦高於世界平均，達79.84歲，然不健康餘命長達8.6年，即近十分之一的壽命可能於行動受限，甚至臥床下度過 。

要改變這樣的危機，需透過公私協力，共同達到全民健康的目標。目前政府的「健康台灣」系列政策，二大主軸包含推動「健康憲章」及「推動健康台灣深耕計畫，應於「健康憲章」中闡明將健康台灣列為永續發展目標（ESG）之一， 並推動全齡健康、改善不健康餘命年數及減少長照需求，多管齊下，讓健康台灣的主軸內化到企業經營、治理的目標內。

國人應為自身健康負責

尤其高齡人口持續增加，未來中高齡人口可能逐漸成為職場主力，如何於職場中打造中高齡人口友善就業環境，使有意願者得以持續於職場中發揮其專業，為社會盡力，也應是健康台灣很重要的目標。

台灣醫療制度高可近性，也導致部分國人將自身健康責任過度倚賴健保制度。國人年平均就醫次數達17.6次，遠高於OECD國家平均的7次。健保署統計，只要每人減少1次就醫，估計可省下375億點，約可省下340億元，只要國人願意改變習慣，理解必須為自身健康負責，打造良好生活習慣，並多加運用社區藥局，進行藥物、保健食品等諮詢，即可達到健康永續目標。

台灣身為科技之島，產、官及醫藥界應善加利用優勢，共同制定數位藥事服務架構。台灣平均每2人就有1名患有慢性病，今年健保署也與Google合作，打造AI健康台灣的目標。

AI可協助提供整合照顧

由於高齡人口用藥複雜程度高，透過科技，確保長照機構、醫院可以與社區藥局連線，並由AI協助處方初步檢核，搭配多語言及語音系統等，有效減輕醫、藥人員工作負擔。在資料庫逐步建立後，更可進一步主動發現潛在問題，提供相關訊息給家屬及照顧者，使其了解病人狀況，提供整合性照顧。

目前，電子處方箋計畫於花蓮試辦，未來相關框架建立完成後，在確保資訊及個人資料安全之前提下，更可透過手機、平板或電腦，讓有需求者傳送電子處方箋至信任的社區藥局，進行用藥諮詢以及送藥到府服務，讓「健康台灣」的觸角能夠透過科技，深入每一個角落，造福全體國人。